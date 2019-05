Apagar el mòbil, clau per preparar amb èxit la selectivitat, segons la UOC

Una de les claus per aprovar els exàmens de selectivitat és apagar el telèfon mòbil o allunyar-ho de la zona d'estudi, segons han afirmat experts de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

Segons el professor d'Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la UOC José Ramón Ubieto, quan es tracta d'estudiar, "el mòbil entranya més riscos que beneficis" i fins i tot "intentant utilitzar-lo només per a tasques informatives, el telèfon mòbil distreu".

"Els mòbils són un estímul quotidià en la nostra vida i el cervell els presta atenció conscient o inconscientment sempre que estiguin al nostre abast", ha afegit la neuropsicòloga i professora dels Estudis de Psicologia i Ciències de la Salut de la UOC, María José Acebes.

Acebes ha aconsellat a més allunyar-se de qualsevol dispositiu electrònic, com ordinadors o videojocs, "ja que el simple fet de poder accedir-hi pot provocar un desviament de l'atenció i menys rendiment a l'estudi".

Per a molts estudiants, estudiar "és cansat i avorrit" i opten per mirar el mòbil com a primera solució a l'avorriment, ha completat la professora dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la UOC i doctora en psicologia, Amalia Gordóvil.

Davant de qualsevol notificació com un 'm'agrada' en una foto d'Instagram, el xiulet d'entrada d'un WhatsApp o una notificació d'una novetat del youtuber preferit, es produeix una reacció "automàtica", ha explicat la professora.

Segons l'experta, això va en detriment de l'atenció sostinguda durant un període llarg de temps que és necessària a l'hora d'estudiar i que s'ha de fomentar a l'hora de retenir informació.

Per això, Gordovil ha recomanat evitar qualsevol interferència abans de posar-se a estudiar, cosa que "val tant per a les persones que estudien al menjador de casa i han d'agantar pares i germans que passen per allà com per als que tenen el mòbil al costat".

Establir quinze minuts de descans, que es poden "premiar amb un temps de connexió al mòbil", per cada hora d'estudi "afavoreix la concentració i la retenció, i no arriba a saturar l'estudiant" ha afirmat l'experta.

Una altra de les recomanacions de Gordóvil a l'hora d'estudiar per a selectivitat és dividir els continguts en tres nivells de dificultat, començant pel contingut amb dificultat mitjana, després el més difícil i acabant amb el que resulta més fàcil.

Finalment, la professora ha recordat la importància de seguir una bona higiene del son i l'alimentació, i ha advertit als estudiants que no per invertir més hores retindran millor els coneixements.