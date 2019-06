Sis estudiants de Manresa i el Peguera, guanyadors dels Premis Recerca Jove 2018

Sis alumnes de Manresa han guanyat els Premis Recerca Jove 2018, juntament amb 71 alumnes d'altres centres educatius de tot Catalunya. En concret, els guardonats són tres estudiants de l'institut Lluís de Peguera i tres del Pius Font i Quer.

El Peguera, a més, ha estat premiat per fomentar l'esperit crític del jovent amb 2.500 euros que haurà de destinar a l'adquisició de llibres i publicacions per a la biblioteca i equipament cientificodocent. El centre manresà és un dels onze instituts guardonats per l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR), que depèn del departament d'Empresa i Coneixement de la Generalitat. De la Catalunya Central, també s'ha endut aquest premi l'institut El Castell, d'Esparreguera. La gala de lliurament va tenir lloc dissabte passat, 1 de juny, a l'Auditori de Barcelona. Els 77 estudiants van rebre 750 euros cadascun i els 11 centres, 2.500 euros cadascun.

Una manresana en nom de tots

La manresana Shalana Rodríguez va fer el parlament en nom de tots els estudiants premiats. Rodríguez, que està a punt de finalitzar el primer curs d'Educació Primària a la UAB, ha estat premiada pel treball de recerca que va fer a batxillerat al Pius Font i Quer, Les nostres històries, un documental basat en entrevistes a persones adoptades i les seves famílies. Rodríguez i també la seva germana petita, nascudes a la Xina, són adoptades. El seu treball ja va ser guardonat l'any passat en la 17a edició dels Premis UManresa.

A dues estudiants del Pius també se'ls ha atorgat el Premi Recerca Jove: Maria Vidal, pel seu treball Desconegudes que deixen marca (la cicatrització de la pell), i Núria Casas, per Silenciats - Treball de recerca sobre com van viure la Guerra Civil els meus avantpassats. Els altres tres manresans reconeguts per l'AGAUR van estudiar batxillerat al Peguera: Carles Llordella, per NEO: juguem amb el gènere; Joan Caminal, per Du mythe d'Orphée et d'Eurydice: L'évolution du mythe d'Orphée tout au long de l'histoire de l'opéra, comparaison entre l'Orfeo de Monteverdi et celui de Gluck; i Amin El Messaoudi Aarab, que ha rebut el Premi Luciana Calvo pel seu treball Aprendre un idioma en set dies.

De les comarques centrals, també han estat guardonats tres alumnes d'Esparreguera, Laia Bogunyà, Joana García i Ariadna Xairó, i una estudiant de la Seu d'Urgell, Elisenda Domenjó.