La UPC Manresa reconeix els millors a les Proves Cangur de matemàtiques

La UPC a Manresa ha fet un reconeixement als millors classificats a les Proves Cangur de Matemàtiques amb una cerimònia d'entrega de premis als 15 millors de cada curs (4t d'ESO, 1r Batxillerat i 2n batxillerat).

Entre els premiats hi havia estudiants de l'Institut Moianès, de Moià; l'Institut de Navarcles; l'Institut Mig-Món, de Súria; de l'Institut d'Auró, de Santpedor; de l'Escola Diocesana, de Navàs; de l'Institut Guinovarda, de Piera; de l'Institut Llobregat, de Sallent; de l'Institut Castellet, de Sant Vicenç de Castellet; de l'Institut Quercus, de Sant Joan de Vilatorrada; i dels instituts Oms i de Prat, Institut Lacetània, Institut Pius Font i Quer, Institut Cal Gravat, La Salle i Joviat, de Manresa. Dels guanyadors de cada categoria, dos són estudiants de l'Institut Pius Font i Quer i un de la Salle.

La jornada, celebrada el 6 de juny, va comptar amb la presència de Antoni Gomà, de la Societat Catalana de Matemàtiques; que ens va explicar que el percentatge d'estudiants del Bages que participen a les proves Cangur és més alt que la mitjana de Catalunya.

També va comentar algunes preguntes de les proves que, sent aparentment simples, van fallar molts estudiants. L'acte l'ha presentat José Miguel Giménez, cap d'estudis de la UPC Manresa, en representació de la directora. Va parlar de la importància de les matemàtiques, que tot i que semblen càlculs i operacions, també serveixen per crear models que permeten explicar i entendre la realitat que ens envolta.

Seguint en la línia de la presentació, Francesc Palacios, professor de matemàtiques de la UPC Manresa, va impartir una xerrada on va parlar dels models matemàtics i de per què servien. Per il·lustrar-ho, va utilitzar tres exemples reals on els models ens podien ajudar a estimar algunes variables: el valor d'un cotxe en funció de la seva antiguitat, la quantitat de biomassa que es pot extreure d'un arbre en funció del seu perímetre i la temperatura d'una mina en funció de la seva ubicació i el cabal d'aire.

El passat 21 de març, 690 estudiants de secundària, de 21 instituts de la Catalunya Central, van posar a prova els seus coneixements matemàtics en les Proves Cangur, organitzades per la Societat Catalana de Matemàtiques (SCM), fetes a l'escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa (EPSEM) de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).

Aquestes proves, que es realitzen en l'àmbit mundial, es fan a la UPC Manresa des de l'any 2000, i sempre han comptat amb uns bons resultats. Aquests s'han conegut fa unes setmanes i la majoria dels premiats estan entre el 6% millors de Catalunya, cinc d'ells entre l'1% millors.