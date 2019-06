Entrega dels premis de la 30a edició del concurs infantil de contes Montpetit

La sala polivalent de la biblioteca de Sant Fruitós de Bages va acollir l'acte de lliurament dels premis de la 30a edició del concurs de contes Montpetit, que cada any convoquen per Sant Jordi l'Ajuntament, la biblioteca i el setmanari local Montpeità, amb la col·laboració dels centres escolars del poble. El concurs estava adreçat a alumnes de 4t, 5è i 6è de primària i van rebre la participació 300 contes. L'acte va ser presidit per l'alcalde, Joan Carles Batanés; el regidor de Cultura, Xavier Racero, i la directora de la biblioteca, Conxita Fenoy. També hi va haver la presència de Marta Julià, que l'any 1995 va ser una de les guanyadores i s'ha dedicat a la literatura. Cada conte premiat va ser llegit per diferents alumnes de tercer d'ESO de l'institut Gerbert d'Aurillac, mentre la il·lustradora Clara Oliveres realitzava un dibuix del conte. Els premiats van rebre un record i veuran el seu conte publicat al setmanari local Montpeità.