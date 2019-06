L'Institut de Navarcles tanca el cicle «Erasmus plus»

L'institut de Navarcles, des de ja fa tres anys, està adherit al programa europeu "Erasmus plus" i forma part del projecte ESWER ( European Students Working on Energy Revolution ) juntament amb el Gymnasium Rheinkamp Europaschule, de Moers (Alemanya) i el Zespol Szkolno - Przedszkolny, de Gliwice (Polònia). Al llarg d'aquest cicle s'ha consolidat un projecte en el que s'han treballat els diferents àmbits de les energies renovables i en quins camps es poden utilitzar.



Durant aquest temps, diferents alumnes navarclins de 3r d'ESO han viatjat a Gliwice on han pogut visitar les centrals hidroelèctriques, les mines de carbó, els camps de concentració d'Auschwitz i Cracòvia. També han visitat el museu K21 de Düsseldorf i Moers, on han après el funcionament de l'energia solar.



Per finalitzar els tres anys de projecte, el passat mes de maig es va celebrar el «Summer Camp» a Navarcles, on els alumnes dels instituts implicats van poder posar en comú el treball realitzat durant tot el curs, incidint en el futur de les energies renovables. Actualment el centre d'ensenyament navarclí es troba en procés de renovació del projecte "Erasmus plus".