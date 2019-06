Sis carreres universitàries que t'ajudaran a trobar una bona feina

Al voltant de 300.000 joves han realitzat aquestes últimes setmanes les proves d'accés a la Universitat. Són aquells que, després del Batxillerat, s'han decantat per continuar estudiant, en aquest cas, una carrera. Probablement la majoria saben ja quina carrera triaran, encara que hauran d'esperar la nota final, passada el tall exigit. No obstant això, per a aquells que encara tinguin dubtes o per als qui els tocarà triar durant els pròxims anys, una de les qüestions que hauran de tenir en compte per a acabar de decantar-se serà quines sortides laborals tenen les diferents carreres universitàries i quins ofereixen bons llocs de treball.

Si l'estudiant vol decantar-se per pura vocació, pot seguir els seus instints, però si el més important a l'hora de triar els seus estudis universitaris el basa en les sortides laborals que trobarà una vegada acabats, aquí mostrarem una sèrie d'opcions.

No obstant això, si encara et trobes amb dubtes propis o influenciats per recomanacions familiars, a continuació et presentem algunes de les carreres que, avui dia, ofereixen una millor sortida al mercat laboral:



Administració i Direcció d'Empreses

Es tracta d'una carrera universitària que pot portar-te a nombroses sortides professionals, en funció dels teus propis interessos i de les especialitats que vagis triant. Aquesta carrera ofereix coneixements empresarials molt diversos, la qual cosa farà que després puguis enfocar les teves sortides a àmbits com les consultories, el màrqueting, les innovacions o les finances. L'ampli ventall que ofereix, per tant, és una de les seves millors cartes de presentació.



Matemàtiques

Cal estar molt segur, perquè es tracta d'una carrera complicada. Però si es tira endavant, sortiràs de la Universitat amb coneixements molt demandats avui dia, tant en el sector de la recerca com en el de la innovació tecnològica, podent-te decantar després per especialitats relacionades amb la tecnologia i el sector del "Big Data". I és que els perfils tecnològics seran les professions més demandades també en el futur.



Dret

Depenent també de l'especialitat que s'adquireix, dret pot ser també una carrera universitària amb una bona sortida laboral. Els qui millor ho tindran seran aquells que adquireixin un perfil fiscalista, és a dir, encarregats d'assessorar sobre la presentació i liquidació d'impostos de les empreses, o bé exercint com a consultors de particulars que hagin de resoldre dubtes derivats dels seus impostos.

Enginyeria informàtica

En l'era digital, l'enginyeria informàtica és una carrera amb bones sortides laborals, perquè està relacionada amb alguna de les ocupacions més demandades en l'actualitat, com són aquells sobre ciberseguretat, gestió de sistemes CRM, disseny d'aplicacions, programació o desenvolupament web. En aquest sentit, també les enginyeria industrial o electrònica són una bona opció.



Psicologia

A pesar que el treball que més relacionem a priori amb la psicologia, el que entenem com a clínic, no és un dels més demandats pel mercat laboral en l'actualitat, aquesta carrera té altres sortides amb les quals sí que és possible trobar treball amb certa facilitat. Es tracta d'enfocar-ho cap als departaments de Recursos Humans de companyies amb grans estructures, on aquests llocs de treball sí que són recurrents i estan ben remunerats.



Màrqueting

Enfocat al disseny i coordinació d'accions dedicades a l'estratègia digital d'una empresa, els estudis de màrqueting, així com de publicitat o comunicació, poden trobar una bona sortida laboral, perquè cada vegada més, les empreses realitzen inversions en màrqueting per a dur a terme els seus objectius.