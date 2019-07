Alumnes de l'Escola Paidos visiten l'Ajuntament de Sant Fruitós

Alumnes de segon de primària acompanyats per mestres i per alumnes de 2n i 3r d'ESO de l'escola Paidos van visitar l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, on van ser rebuts a la sala de plens per l'alcalde Joan Carles Batanés i per la regidora d'ensenyament, Núria Clarella.

Durant la rebuda, els alumnes van poder entrevistar l'alcalde i satisfer la seva curiositat i van dirigir al batlle i a la regidora tota una bateria de preguntes sobre la seva feina, com s'escull el govern, qui pot votar, quines persones treballen a l'Ajuntament o fins i tot han demanat la possibilitat de tenir atraccions de fira durant més temps al poble.

Després de la visita a l'Ajuntament, els alumnes van visitar la comissaria de la Policia Local, on els van ensenyar els cotxes i les motos del cos municipal.