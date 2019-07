Proposen eliminar la jornada compactada als instituts i reduir el temps de migdia a les escoles

La Fundació Jaume Bofill i la Federació dels Moviments de Renovació Pedagògica (FMRP) proposen eliminar la jornada compactada als instituts de Secundària per garantir que els adolescents dinin en una hora saludable i alhora, per reduir la franja de sis hores de classe seguides que han de fer aquests alumnes cada matí. És una de les idees que recullen les dues entitats en un document que replanteja modificar els horaris en les diferents etapes educatives i provar-ho en un pla pilot els propers cursos. L'informe també recomana reduir el temps del migdia i situar-lo entre les 12 i les 2 a Secundària però també a Primària on aposten per més flexibilitat, més diversificació i més personalització dels horaris a favor del benestar, la salut i el rendiment dels alumnes.

Que els alumnes de Secundària entrin una hora més tard, facin quatre hores de classe seguides, superant el marc d'hora i matèria, s'aturin a fer una pausa per dinar al voltant d'una hora entre la una i les dues del migdia, i acabin la jornada lectiva entre les dues i les quatre de la tarda. A partir d'aquesta hora, es proposa començar les activitats extraescolars, incorporades al projecte educatiu del centre i relacionades amb l'entorn, per a què aquestes no acabin més tard de les vuit del vespre i es pugui garantir, així, que els joves dormin les hores que necessiten.

Aquesta seria una de les propostes que la Fundació Bofill i la FMRP ha elaborat en un estudi que aposta per una modificació dels horaris escolars que garanteixi una educació més ''equitativa i integral''.

Segons han explicat aquest dimecres els autors de l'informe, en el cas de Secundària, esta demostrat que els adolescents no estan més concentrats a primera hora i per això, aposten per retardar l'entrada als centres, actualment a les 8, fins a les 9. També defensen incorporar l'horari d'esbarjo dins l'horari lectiu i evitar sobrecarregar-los amb les sis hores seguides de classe que es fan actualment amb l'extensió de l'horari compactat a la gran majoria de centres públics.

Per la coordinadora de l'informe i cap de projectes de la Fundació Bofill, Elena Sintes, l'horari actual de Secundària és ''inaudit'' en entorns europeus perquè retarda l'hora de dinar dels adolescents fins, en molts casos, passades les tres de la tarda. A la vegada, els autors de l'informe alerten que els adolescents es troben amb la tarda lliure de manera i només els de famílies que poden pagar les extraescolars, i per tant, es generar iniquitat en el sistema.

Per això, a banda de modificar aquest horari, en marxa des de l'època de les retallades, l'informe també proposa una oferta de reforç i d'acompanyament de deures i d'extraescolars a l'escola entre les quatre de la tarda i les sis, accessibles per a tot l'alumnat, i elaborat amb col·laboració d'entitats de l'entorn i d'acord al projecte educatiu de cada centre. També aposten per aprofitar els recursos educatius que poden tenir equipaments públics i treballar conjuntament amb els ajuntaments per generar aquesta oferta i sinergies en horari no lectiu.

D'aquesta manera, Ismael Palacín, director de la Fundació Bofill, ha reconegut que caldria que els instituts reobrissin els menjadors o les cantines i fer una bona política de beques. Per la seva banda, Jaume Aguilar, de la FMRPC, Ha explicitat que la reclamació no és tant ''revertir'' aquest horari sinó plantejar un pla per experimentar les ''millores'' que pot aportar la seva proposta. Aguilar ha explicat que hi ha molts centres que, en la mesura del possible, segueixen aquests esquemes més flexibles i que els resultats acadèmics són bons. De fet, Aguilar ha recordat que no hi ha cap evidència que els horaris compactats impliquin una millora en el rendiment dels alumnes.

Més flexibilitat d'horaris

El denominador comú de la proposta de canvis d'horaris a Secundària i Primària és la flexibilitat. Aposten perquè els centres estiguin oberts entre vuit del matí i sis de la tarda, però que els alumnes hi estigui, com a norma, un màxim de vuit hores. En el cas dels més petits, la Fundació Bofill defensa una flexibilització en l'horari d'entrada i sortida per adaptar-se a les necessitats de pròpies de cada edat i per tant, no exigir el mateix als infants de P3 que als de 6è. També es proposa escurçar l'estona de migdia. Tot i que en aquest espai, l'informe no hi ha volgut entrar amb profunditat en estar en un moment de debat al Departament, Sintes ha reconegut que caldria reduir les dues hores i mitja que es fan actualment, per facilitar així no allargar el temps màxim d'estada al centre, i assegurar-se temps lliure, de descans i de família.

Per la Fundació Bofill doncs, cal una flexibilització i una diversificació més gran dels horaris que a banda d'adequar-se al ritme dels infants, permetin també ajustar les pràctiques a l'aula als nous projectes i innovacions pedagògiques. En aquest sentit, Palacín aposta per trencar la idea de ''mestre-grup-hora-matèria'' i començar a treballar amb codocència i amb la idea que només amb més personal es pot millorar els resultats. Pel director de la Fundació Bofill, cal seguir reclamant més inversió, però modificar els horaris també pot passar per abandonar la idea que ''per fer més i millor calen més mestres'', ja que reconeix que es pot ''alliberar'' personal d'altres maneres i que els mateixos recursos donin més de si tant qualitativament.

La proposta de reforma d'horaris s'ha presentat als agents de la comunitat educativa però tant la Fundació Bofill com la FMRPC esperen poder-la presentar en profunditat al Departament perquè pugui posar en marxa un pla pilot en determinats centres o territoris que puguin sumar-s'hi.