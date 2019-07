«Feu que els infants es moguin a l'estiu»

Ha arribat l'estiu, i amb ell la calor, el sol, la platja i el temps lliure de totes les nenes i nens que ja han acabat el curs escolar. En aquesta època de l'any els nens passen molt més temps a casa i les activitats que realitzen es poden veure clarament minvades. A més la dieta estival acostuma a ser diferent (més dolços del normal, horaris alterats pel que fa a àpats i descans) i tot en conjunt pot arribar a repercutir en la salut dels més petits de la casa, i provocar possibles augments de pes o pèrdua d'hàbits de descans nocturn i/o alimentaris.

Per tal de prevenir aquests fets, cal mantenir unes pautes també durant l'estiu, orientades cap el lleure i l'esbarjo. Una bona opció poden ser els casals i esplais d'estiu, campus esportius o qualsevol tipus d'activitat. En aquests espais els nens aprenen a conviure amb altres infants, tenen l'oportunitat de ser fora de casa, realitzant tot tipus d'activitat física, normalment a l'aire lliure, i sempre sota supervisió.

Si aquesta opció no és possible, hi ha diferents pautes o exemples que es poden seguir per aconseguir que la vida estival dels nens no sigui sedentària. En primer lloc, caldria mantenir uns horaris d'anar a dormir i de llevar-se establerts, tot i que poden ser més laxes que durant l'època d'escola, per evitar un mal descans o passar la major part del matí al llit. En relació amb els horaris, també seria important marcar-los per jugar a la consola o mirar la televisió, ja que aquestes activitats són molt absorbents i sedentàries. En segon lloc, és important incentivar conductes com anar als llocs a peu, organitzar sortides en bicicleta, anar a jugar al parc, anar a la platja, etc. activitats que sempre seran més estimulants per als infants... I per últim, també podem motivar-los perquè ajudin en les tasques de la llar, ja que són feines que els faran moure i els ajudaran a no ser tan sedentaris.

No obstant això, i com a conclusió, el més important és fer una promoció de l'activitat física en les activitats quotidianes, per aconseguir que els més petits agafin els hàbits necessaris per poder dur-los a terme sols quan sigui necessari.