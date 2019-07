Sis jocs per sorprendre els nens aquest estiu a la platja

Jocs per sorprendre els infants a la platja

Jocs per sorprendre els infants a la platja | Shutterstock

Tot i que el concepte "vacances" és molt ampli i inclou, des d'una escapada a la muntanya fins a un safari a Kenya, hi ha una activitat que sol ser la reina de la temporada d'estiu: anar a la platja.

Per aquells que decideixin fer una sortida a la sorra i gaudir del mar amb la companyia dels petits de la casa, aquest llistat de jocs pot servir-te d'inspiració. No cal portar res, tot ho ofereix la fantàstica natura: les ones, les pedres, els cargols de mar, la sorra ... L'única tecnologia que caldrà per posar-los en pràctica serà la imaginació.

El pla perfecte dels adults sol consistir en arribar a la platja, tancar els ulls i prendre el sol. Però un infant necessita explorar, jugar, construir, amagar-se, banyar-se ... L'important per què tota la família gaudeixi és deixar-se portar, improvisar amb tot allò que es tingui a mà i retrocedir uns quants anys, per sentir, veure i pensar com quan érem nens.

Fer un túnel sota una gran muntanya de sorra

Fotos: Shutterstock

Per fer aquesta obra d'enginyeria es necessita habilitat, paciència i delicadesa. Consisteix a fer una gran muntanya de sorra humida i tot seguit, fer-li un túnel, amb les mans o les pales, d'un extrem a l'altre, sense que caigui la construcció.

Fer un rellotge a la sorra

Per tenir controlada l'hora solar, podem dibuixar un cercle a la sorra i decorar-lo amb 12 pedres que equivaldran a les hores. Al centre de l'esfera, haurem de clavar un pal que, en definitiva, serà la peça que ens orientarà sobre l'hora que és.

Jugar al llançament de la javelina

Fàcil, divertit i competitiu. Agafa un pal i en una zona segura on no hi hagi gent, llança'l el més lluny que puguis i intentar que quedi clavat. Organitza unes miniolimpiades d'atletisme a la platja!

Fer l'estàtua al mar

Quan hi ha onades, aquest joc de força i resistència atrapa els nens. En una zona on es toqui de peu, pare/mare i fill/fillaa s'agafen de les mans cara a cara i aguanten en aquesta posició sense que les onades els moguin del lloc. Als petits els encanta compartir aquest moment amb els seus pares.

Donar vida a la sorra

De què es tracta? L'adult es posa de peu i el nen ressegueix la figura de la seva ombra a la sorra. Un cop plasmat el cos a l'arena, és qüestió de vestir el nostre nou company amb la nostra roba (ulleres, barret, samarreta, xancletes ...) o omplir la figura de pedres boniques i cargols.

A la recerca dels tresors amagats

Als més petits els fascina jugar a ser pirates que descobreixen grans cofres. Per què no aprofitar l'ocasió per enterrar alguns objectes (en una àrea delimitada) perquè els trobin?

Altres jocs per fer a la platja són escriure missatges secrets a la sorra abans que els esborrin les onades, jugar al tres en ratlla amb pedres i cargols de mar, intentar atrapar els peixos, fer la croqueta ... Les possibilitats de passar-ho bé amb poca cosa són infinites.

Un dels grans mals de la nostra societat és que adquirim coses sense control ni necessitat. Ens envoltem d'objectes que acumulem i que utilitzem molt menys del que pensem, com una gran col·lecció de pales, galledes, pilotes, raquetes, matalassos inflables... I amb aquesta actitud, ens perdem els plaers que ens ofereix la natura en el seu estat pur.