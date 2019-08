La UB es manté com a única universitat de l'Estat d'entre les 200 millors del món

La Universitat de Barcelona es manté com a única universitat de l'Estat d'entre les 200 millors del món, tal i com va aconseguir per primera vegada l'any passat, segons la nova edició de l'Academic Ranking of World Universities (ARWU), més conegut com a rànquing de Xangai. La Universitat Autònoma de Barcelona, la Complutense de Madrid, i les universitats de Granada i de València se situen entre la posició 200 i 300, mentre que l'Autònoma de Madrid i la Pompeu Fabra es troben entre la 300 i la 400. Aquest rànquing, anual des del 2003, és una de les classificacions més reconegudes en l'àmbit acadèmic. Un any més el lideren els centres americans, amb Harvard i Stanford al capdavant, mentre que Cambridge se situa en tercer lloc, com a primera universitat europea.

En total, 13 universitats de l'Estat estan entre les millors 500 universitats del món. Un dels factors determinants de la posició de la UB és la gran producció científica en articles indexats i l'alt nivell de publicacions a revistes com 'Nature' i 'Science'.

El rànquing de Xangai s'elabora a partir de l'anàlisi de dades bibliomètriques en indicadors com el nombre de premis rellevants que ha obtingut l'alumnat i el professorat de les universitats, les citacions dels investigadors o l'eficiència acadèmica en funció de les dimensions de la institució. Aquest any, però, s'ha canviat la metodologia per calcular l'indicador dels investigadors més citats amb objectiu d'incloure-hi els més influents en diferents disciplines.