Eduació Infantil i Primària perden alumnes i s'incrementa a Secundària

El curs escolar 2019-2020 començarà amb 1.581.534 alumnes a tot el sistema, públic, privat i concertat, i en totes les etapes educatives, cosa que suposa un increment d'alumnat de 536 estudiants. Tot i això, els ensenyaments de règim general perden 3.000 alumnes, ja que es redueix en 10.000 el nombre d'alumnes a Infantil i Primària que es compensen amb l'increment de l'alumnat a Secundària. Amb aquests números, es perden 61 grups de P3, 44 a la pública i 17 a la concertada, i se'n guanyen 37 a 1r d'ESO, 36 als instituts i 1 a les escoles concertades. Són dades provisionals perquè la matrícula segueix viva i el número de grups podria variar. El conseller d'Educació, Josep Bargalló, ha destacat que malgrat aquesta davallada d'alumnes i en un context de pròrroga pressupostària, hi haurà 670 mestres i professors més al sistema i 53 professionals de l'educació.

Així, a l'Educació infantil, començaran 289.171 alumnes, 474.425.425 a Primària, 6.800 a l'educació especial, 330.295 a ESO, 93.724 a Batxillerat, i 123.363 d'FP. Creixen també els alumnes dels ensenyaments reglats de música i arts plàstiques, en 2.000 alumnes. La formació d'adults cau lleugerament, segons el conseller, perquè va créixer durant la crisi per la gent que es trobava a l'atur. Els alumnes matriculats als ensenyaments a distància, en canvi, puja en 3.000.



Impuls als institut escola i noves construccions

Per aquest curs, el Departament impulsa 25 nous instituts escola per a 9.857 alumnes, que se sumen als 29 ja existents. Paral·lelament, s'obren 8 instituts nous per donar sortida a l'increment d'alumnat a l'ESO, 5 de nova creació, un per la fusió de dos instituts de Barcelona, i dos més per la separació d'un centre d'ESO i Batxillerat per incorporar l'FP.

Durant aquest curs, el Departament treballa en unes 413 obres. 4 són centres públics de nova construcció, i 23 més són grans ampliacions i adequacions. 386 són actuacions de millora de centes. El conseller ha assegurat que majoritàriament estaran acabades el proper dia 12 de setembre, quan comença el curs. Tot i això, hi haurà alguns casos en què les obres continuaran al llarg de curs o durant determinats períodes, com és el cas de com a mínim quatre noves construccions més. Amb aquestes obres i l'ampliació de centres, el Departament ha tret 57 mòduls prefabricats però se n'han col·locat 55.

Tot i això, el curs començarà amb un miler de barracons. Bargalló ha reconegut que amb les obres projectades se'n podran retirar un centenar però que el ritme de retirada depèn dels pressupostos i per això, ha demanat aprovar els comptes que permetin superar la situació de pròrroga pressupostària actual.



723 professionals més als centres

Bargalló ha volgut destacar que malgrat aquest context de pròrroga pressupostària i sense modificar el capítol 1, s'ha pogut ampliar la plantilla de professorat als centres públics en 670 mestres i professors i 53 professionals d'atenció educativa, de manera que la plantilla per al curs 2019-2020, serà de 72.535 docents.

La borsa d'interins estarà oberta tot el curs. El Departament ha defensat la prioritat de garantir el professorat necessari i per això, es manté la mesura que alguns professors de Primària puguin exercir a 1r i 2n d'ESO, i que a la borsa s'hi puguin apuntar graduats sense el màster però amb el compromís per obtenir-lo.

Per aquest curs, el Departament també prepara una nova convocatòria d'oposicions, en aquest cas, de 3.155 places. 2946 places seran del cos de professors d'ensenyament secundari, 60 d'escoles oficials d'idiomes , 40 d'arts plàstiques i disseny, 8 de mostres de taller d'arts plàstiques i disseny, i 110 de places del cos d'inspecció. L'objectiu és dotar les plantilles d'estabilitat i reduir la interinitat del cos.

El Departament no ha concretat si amb l'increment de professorat i la davallada d'alumnat hi ha una reducció de ràtios perquè tal com ha recalcat Bargalló, el més important és la relació entre alumnes i professors a l'escola, ja que hi ha desdoblaments, treballs entre nivells i lliure circulació. Per això, ha dit que a Primària, la relació entre alumnes i professors és de 13 mentre que a secundària és de 4, tenint en compte tot el professorat.



Treballs per transformar escoles concertades en públiques

Bargalló ha explicat que s'està treballant amb 16 centres concertats o municipals interessats en passar a la xarxa pública, tant a Barcelona ciutat com en altres municipis, però no ha volgut avançar negociacions. El conseller ha recordat que els centres tenen l'obligació de fer públiques les quotes i que la comissió de seguiment del Pacte Contra la Segregació escolar, s'encarregarà d'avaluar per comprovar el preu de la plaça escolar i si existeixen centres amb quotes excessives. Bargalló ha posat d'exemple que n'hi ha de 75 euros al més però també de 900 i que els s'han detectat en aquesta situació, ja se'ls ha fet saber que aquest serà un motiu ''de retirada de concert''.

Per aquest curs es preveu doncs, que s'aprovi el nou decret de concerts, després dels treballs que han d'estudiar el cost de la plaça escolar i també el nou decret d'admissió d'alumnes. Però aquests no seran els únics decrets o marcs normatius que hauran de veure la llum els propers mesos.

Ja que queda pendent el decret de menjadors. Bargalló ha assegurat que el procés participatiu ha anat bé i que s'està aprofundint amb les entitats associacions i grups que han manifestat la voluntat de continuar treballant, així com s'estan ''reobrin'' les converses amb els nous consells comarcals. Bargalló ha advertit que el nou decret depèn, en part de l'evolució de la llei de contractes de serveis a les persones que s'ha d'aprovar al parlament però ha assegurat si l'espera s'allarga hauran de ''tirar pel dret''. El conseller ha defensat un instrument legislatiu superior al decret que garanteixi la participació de l'escola i l'AFA, si és la seva voluntat, en la gestió del menjador escolar.