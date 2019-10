L'alumnat de l'escola l'Espill s'uneix al moviment FridaysForFuture per a un món millor

L'escola l'Espill de Manresa va posar el seu granet de sorra acompanyant el moviment «FridaysForFuture» que es va estendre arreu del món per a protestar per a millorar el nostre planeta. Això va inspirar als nens i nenes de l'Espill, que van fer tot d'accions. Els més petits van reciclar mitjançant jocs i dinàmiques per conèixer els diferents contenidors i residus. Els de cicle inicial promovent consells per a que la terra no estigui malalta. Els de cicle mitjà van repartir tríptics informatius amb coneixements i possibilitats per a fer un món millor i van netejar un tros del camí escolar de l'escola. I, finalment, els més grans van fabricar cartells i van netejar a la pista de patinatge del mateix barri. Finalment, tots junts van crear un missatge SOS al pati per a contribuir a fer un món millor.