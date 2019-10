Les escoles bosc treballen en la definició d'un model conjunt per poder fer passos cap a la homologació

Les escoles bosc d'arreu de l'Estat volen que el seu sistema pedagògic, destinat als infants de 0 a 6 anys i basat en un aprenentatge en plena natura, estigui homologat. Per aquest motiu, i a través de l'Associació Edna d'Eduació a la Natura, treballen conjuntament en la definició dels criteris de qualitat que les identifiquen per, posteriorment, aconseguir que el ministeri d'Educació autoritzi el seu model. A Catalunya hi ha en marxa una desena de projectes d'aquest tipus, un dels quals a l'àmbit de l'Alt Pirineu. L'interès per aquest tipus d'escolarització està creixent i en el cas d'Arrels Escola Bosc, situada al nucli de Cortariu que pertany a Bellver de Cerdanya, algunes famílies tenen previst anar a viure a la zona amb l'objectiu d'apuntar als seus fills al centre.

A les deu del matí comencen les classes a Arrels Escola Bosc, moment en què els seus quatre alumnes seuen en rotllana amb les seves mestres, es diuen "bon dia" i decideixen plegats a quina part del bosc volen anar. Tenen entre un any i mig i cinc anys d'edat i el seu aprenentatge es desenvolupa a la natura. El model s'inspira en un dels sistemes educatius que s'ofereix a les famílies que viuen als països del nord d'Europa i que es va començar a implantar fa més de mig segle.

"A la Cerdanya tenim un entorn i un clima privilegiat i ho hem d'aprofitar, perquè l'aprenentatge està fora", explica la coordinadora del projecte educatiu d'Arrels Escola Bosc, Laura Cecília. Afegeix que, a diferència d'altres centres convencionals, "les parets són la terra, els arbres i el cel" i que l'objectiu del model d'ensenyament que apliquen és el de fer un "acompanyament respectuós" en el procés pedagògic del nen o nena, el que implica "intervenir el mínim possible" per tal que ells siguin "els protagonistes de l'aprenentatge".

Tot i que la gran majoria del temps de la jornada escolar el passen a l'exterior, compten amb un refugi per als dies que plou molt o bufa el vent de forma intensa. En canvi, sí que surten quan neva i avisen a les famílies que portin als fills amb la roba adequada. En aquest sentit, Cecília diu que els recomanen que vagin "vestits com a cebes" perquè molts cops a primera hora del matí la temperatura està per sota dels 0 graus i, en canvi, aquesta s'aproxima als 20 cap al migdia.

Per la coordinadora del projecte educatiu d'Arrels Escola Bosc, aquest sistema permet als alumnes estar contínuament connectats amb la natura i "viure tots els seus ritmes i cicles". A més, assegura que fomenta les seves ganes de descobrir i explorar, en una etapa com l'infantil "que és sensorial i de moviment". Per aquest motiu, considera que hi ha una perspectiva de creixement i explica que hi ha famílies que volen venir a viure a Cerdanya perquè estan interessades en portar els seus fills a aquesta escola, que funciona de manera autogestionada.

Un dels seus reptes de futur és aconseguir l'homologació del seu sistema, com s'ha dut a terme en els darrers temps a Alemanya i el Regne Unit i s'està fent a Itàlia i Portugal. Per aquest motiu, l'Associació Edna d'Educació a la Natura, que agrupa a la majoria dels projectes que hi ha en marxa a l'Estat, vol que els centres defineixin conjuntament els requisits mínims que s'han de complir a l'hora d'implantar aquest model per, d'aquesta manera, poder-lo presentar al ministeri d'Educació i que aquest el validi, segons ha explicat la seva presidenta, Bibiana Marful.