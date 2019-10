UManresa dedica una jornada a posar en contacte estudiants d'ADE amb empreses on fer-hi pràctiques

El grau en ADE de la Facultat de Ciències Socials del campus Manresa de la UVic-UCC ha acollit avui una nova edició de la Jornada d'Empreses ADE -Prèmium amb l'objectiu de ser un punt de trobada de les empreses del territori que col·laboren amb la universitat en la formació dels graduats. La jornada és també el moment en el que es posen en contacte els estudiants d'ADE acollits al programa Prèmium amb les empreses on podran fer-hi les pràctiques.

En aquesta ocasió hi han participat 31 estudiants i 26 empreses. Tots els estudiants han estat entrevistats per les empreses interessades en oferir feina i formació als futurs graduats. Un cop fetes totes les entrevistes, cada empresa escull els tres estudiants que considera més adequats segons les seves necessitats. L'assignació final es farà en els propers dies tenint en compte tant la tria de l'empresa com la de l'estudiant i a partir d'aquell moment ja es podrà formalitzar el conveni de pràctiques, de 300 hores de durada, que podran començar el dia 4 de novembre.

Algunes de les empreses que han participat en el programa són: Althaia, Ampans, Aneto, Arfe Arderiu Consultors, Ausa, Busquet - Economistes Auditors, Cervera i Gonfaus Associats, Control Sistemes, Denso Barcelona, Deporvillage, Fundació Universitària del Bages

La Jornada d'Empresa ADE – Prèmium ha inclòs una conferència oberta tant a empresaris com estudiants que ha anat a càrrec de l'economista José Maria Gay de Liébana. Liébana ha parlat de l'actual moment econòmic, que segons ha dit es caracteritza per un estancament secular, un bloqueig comercial amb mesures proteccionistes, una crisi als països emergent, un creixement que no és inclusiu i una acceleració dels canvis tecnològics.

El programa ADE Prèmium ofereix als estudiants d'Administració i Direcció d'Empreses tot un seguit d'avantatges afegits, que inclouen pràctiques remunerades en empreses, formació gratuïta en anglès i cursos d'una segona llengua estrangera a partir de tercer curs de grau. En l'actualitat, el programa compta amb la col·laboració d'un total de 37 empreses.