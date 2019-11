Premi Escoles Verdes 2019 al treball en xarxa de Vedruna Catalunya Educació

En el marc de la convocatòria del Premi 2019 Medi Ambient i Escoles Verdes que impulsa el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, Vedruna Catalunya Educació ha rebut el premi al treball en xarxa.

L'acte, que ha tingut lloc a la Universitat de Girona, ha reconegut iniciatives tant del marc del Programa Escoles Verdes com també del Premi Medi Ambient, una convocatòria que reconeix actuacions, recerques i trajectòries que impulsin compromisos vers el medi ambient i la sostenibilitat.

La Fundació Vedruna Catalunya Educació, que ha obtingut el premi de la mà del MH conseller de Territori i Sostenibilitat, Sr. Damià Calvet, ha rebut el reconeixement al treball en xarxa realitzat. Un treball d'un recorregut iniciat el 2006 amb un primer Fòrum de Medi Ambient i que al llarg d'aquests 13 anys ha inclòs iniciatives que van des d'intervencions pedagògiques a trobades, congressos i un treball en xarxa que ha implicat les comunitats educatives dels seus centres arreu de Catalunya. El treball realitzat ha permès també formar educadores i educadors per tal que puguin liderar als centres iniciatives que des de les aules treballin per tenir impactes en l'entorn i crear hàbits sostenibles.

Per a l'equip gestor del projecte, el premi no és només un reconeixement a la bona tasca feta sinó també un impuls il·lusionador a seguir planificant estratègies i actuacions que des de les escoles teixeixin vincles sostenibles amb les comunitats, amb l'entorn, amb el món. D'aquesta manera la xarxa de centres, que inclou 32 escoles certificades com a Escoles Verdes o Escoles Sostenibles, en aquests moments continua treballant per seguir impulsant l'ambientalització del currículum, arrelar el concepte d'ecociutadania i incorporar els Objectius de Desenvolupament Sostenible a la pràctica pedagògica.

Totes les comunitats educatives de les escoles Vedruna Catalunya i de les nostres comarques del Bages (Vedruna Cardona, Vedruna Artés i Vedruna Manresa), del Berguedà (Vedruna Berga) i de la Cerdanya (Vedruna Puigcerdà) implicades en aquest procés de transformació es mostren satisfetes amb la feina feta, en especial les comissions de sostenibilitat dels diferents centres, que inclouen també la participació i implicació dels delegats verds: infants i joves que des de l'activisme de les escoles treballen per un entorn i una societat més sostenible.