El Govern aprova la contractació de 7.668 mestres i professors

El Govern ha aprovat l'oferta d'ocupació pública de 7.668 places de cossos docents per al 2019. Aquesta ocupació inclou una oferta de 5.648 places per estabilitzar la situació dels mestres i professors interins i una altra de 2.020 places referents a la taxa de reposició. L'objectiu és incrementar l'estabilitat de les plantilles dels cossos docents on més necessitat hi ha i reduir el percentatge d'interinitat.

Un acord del Govern del 17 d'octubre de 2017 va fixar la taxa addicional per a l'estabilització i la consolidació de l'ocupació temporal en un total de 15.658 places específiques. D'aquestes, 1.010 places ja van ser objecte d'una oferta pública del 2018 i ara es completen amb les 5.648 restants. Les 2.020 restants corresponen a la taxa de reposició del 2018.

El Govern té un màxim de tres anys per executar ofertes públiques d'ocupació, per això el Departament d'Educació efectuarà en els propers cursos convocatòries d'oposicions massives fins el 2022. Aquest any ha fet la primera d'aquestes convocatòries d'oposicions, de 5.005 places, dins el procés d'estabilització de l'ocupació temporal.

De les 5.648 places de la taxa d'estabilització i consolidació de l'ocupació temporal n'hi ha 954 que corresponen al cos de mestres, 4.585 al cos de professors d'ensenyament secundari, 60 al cos de professors d'escoles oficials d'idiomes, 40 al cos de professors d'arts plàstiques i disseny i 9 al cos de mestres d'arts plàstiques i disseny.

Les places de la taxa de reposició seran 2.020, entre les quals n'hi ha 1.177 al cos de mestres, 752 al cos de professors d'ensenyament secundari, 68 al cos de professors tècnics de formació professional, 8 al cos de professors d'escoles oficials d'idiomes, 12 al cos de professors d'arts plàstiques i disseny i 3 al cos de mestres de taller d'arts plàstiques i disseny.