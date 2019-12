Els alumnes del Lacetània s'impliquen contra la violència de gènere amb una acció artística

Alumnes de tercer i quart d'ESO de l'institut Lacetània de Manresa van realitzar una acció artística per posicionar-se contra la violència de gènere i sensibilitzar la societat davant d'aquesta greu problemàtica. Els estudiants, alumnes de tercer i quart d'ESO de les assignatures optatives de pintura mural i escenografia, van treballar en unes ales de papallona que s'han exposat al vestíbul del centre. Amb aquesta acció, que portava per lema "No ens tallareu les ales", els joves han volgut denunciar les violències tant físiques com psíquiques i les discriminacions per raons de gènere o orientació sexual.