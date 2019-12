L'escola concertada critica que Educació pretengui programar l'oferta de places dels seus centres

L'escola concertada ha criticat aquest dimarts que el Departament d'Educació pretengui programar l'oferta de places dels seus centres a través del nou decret d'admissió d'alumnes, i argumenti que és una de les propostes incloses en el document que el Síndic de Greuges va lliurar en el marc del Pacte contra la Segregació Escolar.

Diferents entitats de la concertada neguen que els suggeriments del document vagin en aquesta línia, sinó que insisteixen en la possibilitat d'escollir centre.

"No es pot programar l'ensenyament ignorant els drets de les famílies i els titulars", apunten en un comunicat, on remarquen que la missió dels poders públics "no és dirigir l'opció de les famílies obstaculitzant l'exercici dels seus drets", sinó el contrari.

També han aprofitat per tornar a reclamar més finançament, el mateix que tenen les escoles públiques.