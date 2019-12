Dos alumnes del Lacetània participen a les 24 hores d'Innovació de Barcelona

Els alumnes Xavier Muñoz i Pau Vidal, del cicle formatiu de grau superior d'Automatització i Robòtica Industrial de l'institut Lacetània de Manresa, van participar a les 24 hores d'Innovació de Barcelona, un esdeveniment que tenia per objectiu reunir el millor talent dels centres de formació professional d'arreu de Catalunya. Els més de 200 alumnes que hi van participar van treballar dividits en 24 equips per donar resposta a un repte plantejat per una empresa, per al qual van idear, prototipar i presentar una idea, amb el suport de la xarxa de fabricació digital més gran de la ciutat de Barcelona.

Les 24 hores d'Innovació van estar organitzades per la Fundació Bankia per a la Formació Dual i finançades pel departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya. La iniciativa proposava trobar "solucions reals per a problemes reals".

Finalment, el projecte guanyador va ser un dispensador de sabó quirúrgic per a hospitals, una proposta de l'Hospital Clínic de Barcelona que té la particularitat que permet recollir en diferents recipients diversos sabons, és resistent a l'aigua i es pot accionar amb el colze quan el personal mèdic no es pot embrutar les mans.