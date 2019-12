L'escola Puigsoler fa d'amfitriona de mestres i alumnes de primària d'Europa

| Arxiu Particular

Alumnes de l'Escola Puigsoler de Sant Vicenç de Castellet a Montserrat | Arxiu Particular

L'escola Puigsoler del 9 al 13 de desembre ha estat l'amfitriona de mestres i alumnes, de primària, procedents de Finlàndia, Grècia, Itàlia, Portugal i Polònia dins del programa Erasmus+ amb el projecte:"Taste of Life" participant en un seguit d'activitats que han donat a conèixer la nostra escola, el nostre municipi, entitats locals, la nostra comarca... el nostre estil de vida i hàbits diaris. Tot plegat ha estat possible gràcies a la col·laboració de l'Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet, l'escola Municipal de Música (amb el projecte UIUI), l' Associació Cultural i Gastronòmica Ceps i Manduca, Colla Gitanes Puigsoler, Colla de Geganters, Comissió de Correfoc, Club de Hoquei Castellet, Club de Bàsquet Castellet, Club Esportiu Kick Boxing Pugnator Castellet així com de tota la comunitat educativa.

Aquest projecte incideix en la promoció d'hàbits saludables: l'equilibri personal, la dieta adequada, la qualitat de vida ... afavorint el benestar i un estil de vida sana!