850 alumnes del Berguedà participen en un programa per combatre l'obesitat i les càries infantils

| Arxiu Particular

Nens i nenes mirant el Capità Vitamines | Arxiu Particular

El projecte Infància i Dieta Mediterrània (INFADIMED) vol promoure hàbits saludables, combatre l'obesitat infantil i evitar les càries provocades per la ingesta de sucre entre els infants. Aquest curs, al Berguedà hi participen uns 850 alumnes d'entre P3 i segon d'educació primària, de diversos centres de Berga, Avià, Sant Jordi de Cercs, Gósol, Vallcebre, Sant Julià de Cerdanyola, Guardiola de Berguedà, Bagà i la Pobla de Lillet. El projecte ha estat impulsat per l'Institut Català de la Salut.

Professionals de pediatria, infermeria i odontologia d'atenció primària de l'ICS Catalunya Central visiten diverses vegades durant el curs cadascuna de les escoles, per fer-hi sessions amb els infants. Comencen amb el visionat d'una pel·lícula de dibuixos animats en què el Capità Vitamines els explica els beneficis de tenir uns hàbits saludables i, després, es fan diverses activitats perquè els nens i nenes entenguin bé els consells que els han donat.

L'objectiu és que els infants, a través d'aquestes activitats lúdiques, incorporin un estil de vida saludable per combatre l'obesitat i també la càries. El programa comença registrant el pes i la talla de cada un dels infants participants i, també, fent-los una revisió bucodental, per tal de poder anar-ne duent a terme el seguiment i d'avaluar els resultats de l'INFADIMED amb dades objectives. Aquest curs, a més, es vol donar a conèixer el programa al Berguedà presentant-lo a la ciutadania en un espai propi a la Fira de Maig de Berga.