El Col·legi Sant Josep de Navàs celebra 30 anys de Pastorets

El divendres passat, tots els nens i nenes d'Educació Infantil fins a 6è de primària van fer la representació dels Pastorets , enguany celebrant un gran aniversari, 30 anys de Pastorets al Col·legi Sant Josep de Navàs. Aquest any, per presentar les diferents funcions, els mestres van cantar i representar la cançó dels 30 anys de Pastorets, amb lletra pròpia per a l'ocasió. Més de 700 persones van poder veure aquesta representació en les tres funcions que es van fer, una exclusiva pels nens i nenes i dues per a familiars i amics, on a més, de manera voluntària es van poder recollir més de 600 euros per la Marató de TV3. També es va fer un homenatge a la Germana Emma Giralt, creadora dels primers decorats de Pastorets. Els mestres li van fer entrega d'un ram de flors creant un moment molt emotiu. La Germana Emma va tenir unes paraules d'agraïment que van arribar al cor de tots els assistents quan va recordar, ara que ja no hi son, a totes les Germanes Carmelites Missioneres al llarg dels seus anys a l'escola i la tasca que amb voluntat de servei van fer al llarg dels anys.

Entre moltes altres activitats nadalenques, els nens i nenes de la llar d'infants i de parvulari van rebre la visita del Missatger Reial, van fer cagar ben fort el tió i van cantar cançons de Nadal. Els nens i nenes de primària van fer la tradicional visita a la Residència d'avis de Navàs regalant el millor dels seus somriures amb poemes i cançons, i els avis ja els esperaven amb el tió ben carregat.