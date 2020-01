Reunions familiars (1)

Amb el nou any i els nous propòsits, avui us donem una eina que creiem que us pot ser de gran utilitat per a un 2020 amb molta més pau... a casa!

Una cosa molt útil per resoldre dubtes o buscar recursos sobre educació i criança és llegir. Hi ha infinitat de llocs on poder trobar informació de tot tipus; ara bé, és important sempre passar-ho pel propi filtre. No aplicar res tal com ho hem llegit, perquè sovint no ens funcionarà. A vegades és més important la idea que ens aporta que la manera concreta com d'altres ho han portat a terme. Per això ja us avanço que us explicaré una eina que ens agrada molt, ja que té moltes possibilitats perquè és molt senzilla, i el més important és el contingut que hi ha

al darrere, i, per tant, podeu fer-ho tot o només una part i no cal que sigui en el mateix format. Les reunions familiars són un espai de trobada per parlar d'una manera més formal del que ho podríem fer en qualsevol conversa mentre mengem, per exemple. Una de les coses per tal que esdevingui un espai de paraula i, per tant, de trobada és que tots hi estiguem d'acord, que acordem les regles del joc en aquest espai. Que acordem un lloc que sigui l'idoni per a aquestes trobades. Si els infants són molt petits, és millor que no hi hagi gaires distraccions en el lloc escollit, ja que els costarà concentrar-se en allò de què parlem. Podem adequar un espai amb coixins i recollit que sigui el «nostre espai de trobada». Haurem de pensar en la temporalitat, cada quan farem les reunions; us recomanaria fer-les cada setmana o cada quinze dies, ja que una de les funcions d'aquest espai és poder resoldre conflictes i dificultats que hi hagi hagut durant la setmana, i si hem d'esperar gaire per resoldre-ho ja no tindrà la utilitat desitjada. Aquesta utilitat és posposar la resolució de conflictes que quan els resolem en «calent» acabem cridant o amenaçant o barallant-nos, petits i grans. Quan sabem que tindrem un espai on en podrem parlar, on altres persones ens donaran el seu punt de vista i on finalment sabem que en traurem alguna solució, aquest espai pren molta importància. Som capaços de poder esperar. I aquest temps resulta molt valuós per parlar de les coses d'una manera molt més objectiva. Sovint quan en parlem ja som capaços de trobar la solució per nosaltres mateixos. Per tant, és important que reservem aquest espai a l'agenda familiar si volem crear l'hàbit d'instaurar les reunions familiars i també perquè els infants hi donin la importància i hi trobin la utilitat que pretenem.

Si tenim un espai escollit podem penjar-hi un full que ens permetrà anar apuntant els temes dels quals volem parlar, és un recurs per, quan els petits s'estan barallant, aturar la baralla i dir que vagin a escriure què ha passat i que en parlarem a la reunió familiar. Sempre que el tema pugui esperar, és clar.

Les dinàmiques que fem servir per resoldre temes, exposar el problema, que tothom doni solucions i, de totes les solucions proposades, que els «afectats» n'escullin una i la portin a terme, també serveix perquè ho acabem traslladant a la vida diària i no calgui esperar a les reunions per poder parlar de les coses. A la següent reunió repassarem les coses que ens havíem proposat, i valorarem com ha anat. Continuarà....