Reunions familiars (i 2)

Com dèiem la setmana passada, les reunions familiars són un recurs molt valuós per tenir un temps de qualitat per parlar i escoltar-nos. Estem acostumats a parlar mentre fem mil coses, sobretot els adults, sovint els infants no troben ni l'espai per explicar-nos les seves coses. Que entre tots acordem que tindrem un temps per a nosaltres, per parlar de les nostres coses en família, i un espai per resoldre els nostres conflictes amb assertivitat, és un regal que us podeu fer, i que només us costarà l'esforç de posar-vos-hi!

Un aspecte que podem incloure en les reunions és que tots els membres de la família donem les gràcies a cadascun dels altres per alguna cosa. Al principi ens pot costar, ens pot fer vergonya, però a mesura que ho anem fent, tots n'anem aprenent, i veureu que és màgic. Per al qui ho diu, perquè de sobte t'adones de coses que potser donaves per descomptades, i donar les gràcies et fa adonar que moltes coses tenen valor i que sovint no ho valorem. Per al qui ho rep, perquè se sent valorat i estimat, perquè ens anima a continuar sent amables amb els de casa, a fer petites coses per fer la vida més fàcil als altres, a ser generosos. A casa sovint posem l'òptica en allò negatiu que fan els altres, el que és negatiu és el que ocupa més espai en nosaltres, en les nostres converses, si un és desendreçat, posarem el focus en això. En canvi, el fet d'haver de pensar sobre algun aspecte positiu t'obliga a posar-te unes ulleres diferents, a veure en tots els altres coses boniques i a donar-los-en les gràcies. Us sorprendrà veure com infants petits de 3 o 4 anys són capaços d'agrair coses que els fan feliços i d'escoltar amb satisfacció quan els altres els agreixen coses a ells o elles. La reunió familiar, que en podem dir així o com més ens plagui, ha de ser un espai revestit d'una certa formalitat, és quelcom important, és una cosa a la qual donem un valor. Per això cal vestir-lo d'alguns rituals, preparar l'espai, tenir una llibreta especial per anotar les coses, que hi hagi fotos si els infants no saben llegir ni escriure. Si ens costa gestionar el torn de paraula podem tenir un símbol com el bastó de la paraula, per ajudar a parlar i escoltar-nos. Parla només qui té el bastó i la resta escoltem. La reunió familiar també ens pot servir per parlar dels esdeveniments que petits i grans tindrem la propera setmana, marcar-los al calendari, recordar si hem de preparar alguna cosa abans, organitzar-nos entre nosaltres i anticipar si, per exemple, el pare o la mare hauran de marxar uns dies fora de casa, i que els infants es preparin emocionalment. Les reunions familiars són espais de paraula i espais d'igualtat, tots els membres de la família som iguals, totes les propostes són escoltades i tingudes en compte. Això és una cosa nova per als adults acostumats a «manar» sempre sobre els infants, ens atorga un paper diferent que hem d'aprendre, i també als infants, que se senten respectats com a iguals i tinguts en compte pels seus pares en un rol diferent.

En aquest espai físic on ens reunim, podem posar-hi també objectes que ajudin els infants en moments que estiguin enfadats a relaxar-se, o quan estiguin tristos a trobar consol, des de ninos especials fins a un radiocasset amb música, un coixí desestressant, un rellotge de sorra per prendre'ns un temps i respirar... Poques coses que ens costin tan poc ens retornaran tant com un espai per a la família, per trobar-nos, mirar-nos, escoltar-nos i acollir-nos. Proveu-ho i us sorprendreu!