20 anys d'Animació sociocultural al Catà

El cicle formatiu d'Animació Sociocultural i Turisme compleix 20 anys a l'Institut Guillem Catà, de Manresa. La primera promocio va començar el setembre de 1999 als locals que l'institut tenia a la barriada Cots amb en Joan Morros com a impulsor del cicle. Durant aquest temps hem provat de treballar amb una vintena de promocions no només per acreditar-ne la professionalitat sinó, també, per avançar en la dinamització cultural com a eina de participació i fins de compromís social. Per aixo, a l'hora de celebrar-ho, hem volgut començar parlant sobre el compromís dels joves, avui. I fer-ho amb la participació d'Iria Vives, Jordi Jet Serra i Nil Saladich. Tres visions del compromís des de l'associacionisme, i la festa, la creativitat o el cooperativisme. Això i una fila zero que ens interpel·li sobre el sentit d'aquest compromís.