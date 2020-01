Alumnes de l'escola El Til·ler de Cerdanyola fan pràctiques socials a Sant Andreu Salut

Durant tota aquesta setmana, una dotzena d'alumnes de primer de Batxillerat de l'Escola Waldorf-Steiner El Til·ler, de Cerdanyola del Vallès, han estat als diferents centres de la Fundació de Sant Andreu Salut, en el marc del projecte de pràctiques socials. Sant Andreu Salut i l'Escola Waldorf-Steiner El Til·ler han signat un acord de col·laboració per poder dur a terme el projecte de pràctiques no professionals.

D'aquesta manera, els estudiants, 13 en total, han col·laborat en diferents espais i departaments de la institució amb l'objectiu de poder experimentar i protagonitzar accions de compromís cívic i posar en joc els seus coneixements i capacitats al servei de la comunitat. L'alumnat ha acompanyat professionals dels diferents serveis de l'Hospital de Sant Andreu i de la Residència i Centre de Dia de Sant Andreu de Manresa, per aprendre i viure des de primera línia les tasques i les experiències que tenen els professionals de diferents àmbits de Sant Andreu Salut.

Els alumnes han estat cada dia, de 8 h a 17 h, a les instal·lacions de Sant Andreu, i s'han allotjat a la Cova de Sant Ignasi de Manresa, on han realitzat unes assemblees amb els professors per compartir les vivències del dia. S'hi han tractat temes com la soledat de la gent gran, la tasca assistencial i humana dels professionals, la mort, etc.

Per a Sant Andreu l'estada dels i les alumnes de l'escola El Til·ler ha estat completament positiva i enriquidora. Tenir entre nosaltres persones joves, amb ganes d'aprendre i que veuen la nostra tasca des d'una perspectiva completament diferent a la nostra, fa que ens tornem a mirar la missió de fundació des d'una òptica fresca i renovada. Gràcies per la vostra presència i ajut durant tota aquesta setmana. Sant Andreu és casa vostra, Helena, Jan, Berta, Anna, Nora, Ferran, Elies, Lluc, Sarah, Irina, Zoe, Eulàlia, Pol; i també dels vostres professors, Giorgia, David, José, Francisca i Olga.