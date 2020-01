Món de sensacions a la Quitxalla

Blocs de gel per experimentar la sensació de fred | Arxiu particular

La Sala del Saber torna a transformar-se. Aquest cop ha acostat el fred i l'hivern als infants, amb pasteres com la del gel on experimentar amb la sensació del fred i descobrir la duresa dels blocs de gel, o la de la farina que ens ha tenyit a tots de blanc i ens ha permès gaudir de la seva textura. També a través de capses sensorials sorpresa en què sentir i descobrir el contrast de temperatures o els mini mons, com el món glacial on poder fer construccions amb les peces de porexpan i representar històries a través dels diferents animals polars que s'hi troben.

Propostes diverses que mostren diferents textures, temperatures, sensacions o petits mons, que permeten la lliure manipulació i experimentació, conèixer propietats dels diferents materials i veure com es comporten, i sobretot obren la porta a deixar volar la imaginació.