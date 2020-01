L'activista de 16 anys Núria Florensa cada divendres fa vaga a l'institut Francesc Ribalta de Solsona per protestar contra el canvi climàtic, des de fa més de 9 mesos. «Els joves som els que estem més afectats perquè ja no som infants, ja comencem a pensar més en el futur, i quan realment t'adones que tot l'esforç que estàs posant en els estudis i a preparar-te per la vida no serviran de res perquè realment no hi ha futur, t'afecta moltíssim», explica Florensa, coneguda també com a la Greta del Solsonès, en referència a l'activista sueca Greta Thunberg. Florensa destaca la importància dels joves en la lluita contra el canvi climàtic. «Els joves som un motor dels més importants ja que estem en un moment en què comencem a decidir quin volem que sigui el nostre rol a la vida i podem fer un canvi de mentalitat cap a una societat que estimi la natura i les persones», afirma Florensa, i afegeix que la funció dels joves «ha de passar per canviar el nostre consum i també convertir-nos en un model dins de les nostres famílies per fer veure als nostres pares, mares i germans que és factible una solució al problema del canvi climàtic». Tot i això lamenta que s'està donant una responsabilitat als joves que no haurien de tenir: «Hi ha molta gent que parla d'encoratjar els joves perquè liderarem el moviment i el canvi al món, però nosaltres l'únic que podem fer ara és avisar i canviar nosaltres mateixos, perquè els adults són els que tenen el poder per canviar les coses». Florensa esmenta la desinformació com una de les principals raons per les quals les mesures que s'han estat aplicant no són efectives. «Des de la meva experiència, quan vaig començar en l'activisme em pensava que la gent no actuava perquè no li venia de gust, però vaig veure que en realitat ningú no té ni idea del que està passant, ni de les seves causes ni de què podem fer nosaltres per lluitar contra el canvi climàtic, i sense saber-ho no pots actuar», lamenta Florensa. A més, l'activista culpa les grans multinacionals i les acusa de fer anuncis i productes dirigits a l'ecologisme però amb una intenció clarament consumista, ja que «només els interessa seguir guanyant diners». En aquest sentit assegura que per començar a canviar la situació cal «sobretot mirar de preservar la natura que tenim, però també que es comenci a considerar les empreses que l'estan destruint com a culpables». Relacionat amb això, també acusa la ramaderia intensiva del canvi climàtic. «El que fa mal als animals, ens fa mal a nosaltres. En el moment que trobem l'equilibri entre el respecte pels animals i el consum de carn, canviarà molt la situació», afirma Florensa.