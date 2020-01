Les escoles públiques de Manresa es presenten a les famílies amb infants

Sota el nom "Parlem de les Escoles Públiques de Manresa", les AMPA/AFA reediten una trobada entre famílies amb la col·laboració de les direccions dels centres.

Dissabte vinent, dia 1 de febrer, al matí, a l'institut Lluís de Peguera, la Xarxa de famílies de les Escoles Públiques de Manresa (XAFEP Manresa) convida les famílies amb infants que han d'entrar a l'escola en el curs 2020-2021 a conèixer de primera mà les 13 escoles públiques de la ciutat i començar a preparar la preinscripció escolar.

Una part d'aquesta cita és "Les escoles en família", espai de trobada entre famílies que han de fer la preinscripció escolar i famílies que ja tenen infants escolaritzats. Quina escola triem? Com és cada escola? Hi estarà a gust el nostre fill/a? S'hi sentirà acollit? I nosaltres, com ens hi sentirem? Aquestes i moltes altres preguntes habiten i s'instal·len en les ments de les famílies abans de l'escolarització de les seves criatures. Fer consultes, compartir dubtes i establir un contacte directe pretenen ser una ajuda per a les famílies a l'hora de triar escola per als menuts.

Prèviament, amb el lema "Fem valer l'escola pública", hi haurà una xerrada sobre interculturalitat, equitat i èxit educatiu a càrrec de la Marta Casas Castañé, antropòloga especialitzada en gestió de la diversitat i en educació intercultural, professora a secundària i coordinadora d'El Teler de Música (projecte de música per a la inclusió). També hi intervindran ex alumnes d'alguns centres de la ciutat i hi haurà una petita presentació audiovisual de les escoles públiques per part de les famílies i AMPA/AFA.

La jornada restarà oberta a tothom però es recomana formalitzar la inscripció a aquest enllaç.

Hi col·laboren: l'Institut Lluís de Peguera, el Consell Comarcal del Bages, la FAVM (Federació d'Associacions de Veïns de Manresa).