El Museu de la Tècnica exposa la mostra educativa «Les matemàtiques i la vida»

«Les matemàtiques i la vida. El dia a dia més enllà de les fòrmules» és el títol de l'exposició que aquest divendres s'inaugurarà al museu de la Tècnica de Manresa i que es podrà visitar fins el pròxim mes de juliol.

La mostra té l'objectiu de mostrar com les matemàtiques són presents al nostre entorn «cada dia i a totes les hores. Des que ens llevem fins que anem a dormir». També potenciar el coneixement i despertar vocacions científiques, sobretot entre les noies. En definitiva, treure les pors que poden causar les matemàtiques que, «lluny d'això, el que han de fer és ajudar a progressar, a la ciència i a la tecnologia», segons la comissària de l'exposició, Montse Alsina.

L'exposició s'ha presentat aquest dimecres al migdia en un acte en el qual hi ha participat el regidor d'Ensenyament i Universitats de l'Ajuntament de Manresa, Antoni Massegú; el vicepresident de la Fundació Aigües de Manresa-Junta de la Sèquia, Josep Alabern; el directora del museu de la Tècnica, Eudald Serra; la comissària de l'exposició i professora de matemàtiques de la UPC a Manresa, Montse Alsina i el director del Centre de Banca de Clients de BBVA a Manresa, Carles Caballero.

La presència i la importància de les matemàtiques en la salut, els jocs, l'arquitectura, l'art, la música o la natura. Per exemple: per què el raïm té la forma que té -per protegir la llavor i que el mínim de la superfície tingui contacte amb l'exterior- o per què les abelles emmagatzemen la mel en hexagons. Són algunes de les qüestions a les quals l'exposició dona resposta.

Segons Alsina són «les matemàtiques que ens trobem al dia a dia. En el fons tots som matemàtics, fins i tot aquelles persones que hi tenen por, les utilitzen a la seva vida diària per optimitzar recursos».

Alabern va assegurar que les «matemàtiques és una de les coses més curiosos i misterioses que hi ha en aquest món», mentre que el regidor Massegú ha afirmat en la presentació que l'exposició potencia Manresa com a ciutat de coneixement, en aquest cas científic. Serra ha afirmat que el museu de la Tècnica «vol ser un museu modern, obert. Els museus han de continuar sent espais de la memòria, però també oberts a la imaginació, de creació i educatius». Caballero ha remarcat que no van dubtar ni un moment a donar suport al aquest projecte divulgatiu.

La mostra està oberta a les escoles i instituts. Des de primària fins a batxillerat. S'hi faran tallers, algus dels quals es poden dissenyar a mida en funció de les necessitats de cadascú, i les guies són tot dones dels úlims cursos d'enginyeria de la Politècnica. Han rebut formació de monitors però amb contingut científic i tecnològic.

El nucli de l'exposició que es pot veure a Manresa es va estrenar a la capital del Bages fa 10 anys a iniciativa de la mateixa Alsina amb el suport de Caixa de Manresa. Durant tot aquest temps ha passat per diverses poblacions de Catalunya i els darrers anys al Museu de la Ciència i de la Tècnica a Terrassa. Ara torna a Manresa renovada i millorada.

La inauguració oficial serà aquest divendres a 2/4 de 6 de la tarda. Hi haurà un espectacle, com no, de matemàtiques.