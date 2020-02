Cinquanta docents exploren les possibilitats que ofereix la conversa a l'aprenentatge en els XI Diàlegs d'UManresa

Docents reunits per explorar les opcions | Arxiu particular

Una cinquantena de persones han participat en l'onzena edició de la Jornada de Diàlegs Educatius organitzada pel grau en Mestre d'Educació Infantil de la Facultat de Ciències Socials de Manresa de la UVic-UCC. En aquesta ocasió, els Diàlegs s'han centrat en la conversa i en com a través d'aquesta es pot fomentar l'aprenentatge. Les activitats han inclòs conferències durant les quals s'han explorat les possibilitats de la conversa a l'aula des del punt de vista del mestre David Vilalta i de la doctora en neurociències Beatriz Fagundo i les potencialitats del silenci per al diàleg i la conversa a través d'emocions, contactes o mirades amb Lydia Canals. Durant tota la jornada, els assistents han participat en tallers pràctics sobre diferents llenguatges per conversar, des de l'art, passant per l'expressió corporal, el poder de les històries, l'experimentació científica o els números.