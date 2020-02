Alumnes alemanys i bagencs s'apropen al turisme sostenible de la mà de Bages Turisme

Alumnes alemanys que fan estada a Navarcles en el marc d'un projecte Erasmus + han participat en una xerrada sobre turisme sostenible impartida per María San Millán, tècnica de Bages Turisme. La xerrada es va fer a l'institut d'aquesta població i, a més dels alumnes alemanys, hi eren presents 10 alumnes catalans i el seu professorat. La xerrada va servir per fer-los una introducció al turisme a la comarca del Bages i al concepte de turisme sostenible. L'activitat va finalitzar amb uns grups de treball on els alumnes van comentar les seves pràctiques turístiques i van analitzar si eren sostenibles o no, a més d'intentar trobar aspectes de millora en aquest sentit.