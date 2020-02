Mestres del col·legi Sant Josep a Finlàndia presentant el projecte erasmus+ SDGs Action!

Tres mestres del col.legi Sant Josep de Navàs , han viatjat a Oulu, Finlàndia per a realitzar la segona trobada del projecte erasmus+ SDGs Action!

El projecte s'està duent a terme amb França, Itàlia, Bulgària, Romania, Finlàndia i Catalunya, i te com objectiu integrar els ODS ( Objectius de Desevolupament Sostenible) agenda 2030 en el currículum escolar i així sensibilitzar les comunitats educatives de les escoles participants.

S'han realitzat tallers de formació sobre tecnologia i robòtica educativa a la Universitat d'Oulu. L'estada ha permès conèixer el sistema educatiu finlandès ja que també s'ha pogut participar activament a les classes de manera presencial a l'escola de primària de Linnanmaa, " Teacher training school", centre pioner en innovació educativa i reconegut per la UNESCO.

Per altra banda, s'ha dut a terme un intercanvi d'experiències, on el col.legi Sant Josep, com a referent eTwinning school, ha assessorat als centres participants com esdevenir centre eTwinning.

L'experiència permetrà incorporar noves pràctiques educatives innovadores i ampliar la visió de l'ensenyament-aprenentatge a tots els nivells i àmbits educatius.