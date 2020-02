Alumnes de l'institut Lluís de Peguera mostren a la Stroika el seu projecte de música

Alumnes del Peguera interpretant el tema «Happy together» de The Turtles | ARXIU PARTICULAR

Seixanta alumnes de 3r i 4t d'ESO de l'institut Lluís de Peguera van actuar dimarts passat a la Stroika com a final del seu projecte de música dirigit per Carles Albors, professor de música del centre. Van interpretar una trentena de temes de tots els estils, des dels seixanta fins a aquest mateix any. L'actuació, amb el suport tècnic i logístic de la Casa de la Música, va omplir la sala. A la foto, els participants interpretant junts i a cappella el tema «Happy together» de The Turtles.