L'escola Valldaura apadrina una caixa niu a la zona verda del Pont Nou

La unitat de Parcs i Jardins de l'Ajuntament de Manresa continua el seu projecte d'instal·lació de caixes niu per a mallerengues en zones verdes de la ciutat, per tal d'afavorir la biodiversitat i potenciar la població d'aquests ocells que són predadors de la processionària del pi.

En aquesta ocasió, s'ha instal·lat una nova caixa niu per a mallerengues a la zona verda del Pont Nou a tocar de la Fabrica dels Panyos, amb la participació del l'escola Valldaura.

Les nenes i els nens de P5 d'aquesta escola aquest any treballen el tema dels ocells i es van interessar per les caixes niu que hi ha a la zona del Pont Nou. Les mestres van demanar a l'Ajuntament si podien instal·lar una caixa niu en aquesta zona. Des de Parcs i Jardins es va facilitar una caixa niu professional i es va col·locar en un àlber a tocar de la Fàbrica dels Panyos, amb la col·laboració del biòleg i expert ornitòleg Marc Illa, que va donar tot d'explicacions a les nenes i als nens.

La caixa niu ha estat apadrinada pels nens de P5, que juntament amb les mestres en faran el seguiment per veure si realment els ocells fan niu en aquesta caixa.