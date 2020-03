El Col·legi Sant Josep rep la visita de la Irene Pateraki

Irene Pateraki, el dia 29 de febrer, ha visitat les diferents classes, ha interactuat amb els alumnes i ha assistit a una sessió d'eTwinning amb el grup de cinquè que fa un projecte amb Ukraïna. Al migdia hi ha hagut una dinàmica amb el claustre de mestres on també han assistit la inspectora Vanesa Mases, el coordinador de llengües estrangeres de la Catalunya Central, Joan Molina i el coordinador de l'àrea geogràfica Anoia-Solsonès, Jordi Gonzàlez. A la tarda, ha presenciat la dinàmica "Reimaginem l'escola" on alumnes, famílies i mestres han participat activament per redissenyar l'escola que volem.