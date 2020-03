El CFP es reforça amb l'adquisició de maquinària d'última generació per al plegat de xapa

El Centre de Formació Pràctica de Manresa ha reforçat el seu equipament amb l'adquisició d'una nova plegadora d'última generació de la marca japonesa Amada. La màquina va estar exposada durant la setmana passada a la fira Advanced Factories que va tenir lloc a Barcelona, i va ser també durant la fira que es va signar oficialment la seva compra per part de la presidenta de la Fundació Lacetània, entitat titular del CFP, Sílvia Gratacòs. La nova màquina s'utilitzarà per oferir cursos de formació en les tecnologies més avançades i converteix el Centre de Formació Pràctica en l'únic a Catalunya en disposar d'aquesta tecnologia.

La màquina adquirida és una plegadora ergonòmica per al processament de peces petites, que permet el plegat de peces de fins a 1270 mm de llarg. És una màquina còmode i de programació intel·ligent, dotada d'un control numèric que permet la programació off-line. Disposa d'una àmplia gamma d'eines, subjeccions i suports de matrius. És una màquina amb baix consum elèctric i d'oli, a més de ser poc sorollosa.

Abans de l'adquisició, responsables del CFP van recollir les opinions tant dels docents que imparteixen la formació de tall i plegat de xapa com de diferents empreses del sector afiliades a la Patronal Metal·lúrgica de la Catalunya Central. Tots van coincidir en que una màquina amb prestacions modernes i ben equipada amb punxons, matrius i el software necessari podia ser de gran utilitat per impartir formació de gran valor afegit al CFP.

La compra ha estat possible gràcies a la signatura d'un conveni de col·laboració entre el Centre de Formació Pràctica de la Fundació Lacetània i Amada, que s'afegeix als ja signats amb altres socis industrials com Hexagon, Tecnocim, Helion-Tungaloy, Haas o Solidworks i que permeten al CFP disposar de les darreres tecnologies per continuar sent un centre de referència en la formació industrial a Catalunya.