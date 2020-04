Educació crea 615 entorns virtuals d'aprenentatge Moodle per dur a terme la docència en línia

El Departament d'Educació ha creat 615 nous entorns virtuals d'aprenentatge Moodle per als centres que no en tenien, facilitant així que tots els centres puguin dur a terme la docència en línia. També es proporcionarà formació, materials de suport, webinars, videotutorials i assessorament personalitzat per iniciar l'aprenentatge en línia el tercer trimestre. L'objectiu del Pla d'acció Centres Educatius en Línia, que es va activar el 21 de març, és proporcionar als docents i als centres educatius recursos i eines digitals "per poder donar continuïtat a l'aprenentatge en termes d'equitat i de qualitat durant el període de confinament", segons exposa el Departament d'Educació en un comunicat.

El Departament ha desplegat al núvol espais Eix-Moodle de forma esglaonada per 615 centres, que s'afegeixen als que ja disposaven d'espais Moodle proporcionats pel Departament (Àgora-Moodle), amb la mateixa tipologia de plataforma, i als que han optat per d'altres solucions tecnològiques.

Per poder acompanyar al professorat i als centres en l'ús de les tecnologies digitals s'ha posat a la seva disposició l'assessorament dels CRP (Centres de Recursos Pedagògics), dels assessors tècnics docents de l'àrea de Cultura digital i de l'àrea TIC (Tecnologies de la Informació i la Comunicació), mitjançant fòrums, atenció a través de correu electrònic i també telefònica.

Per altra banda, s'ha creat una pàgina a l'xtec que incorpora materials formatius, autoformatius, webinars, videotutorials, exemples de cursos en línia i d'altres recursos relacionats amb els diferents entorns virtuals d'aprenentatge més utilitzats en els centres de Catalunya.



Formació del professorat

Més de 10.000 docents s'han acollit ja a les diferents modalitats de cursos i accions formatives. Per reforçar aquesta formació, s'hi han afegit noves línies i modalitats com el nou canal de Youtube de Centres en línia on es recullen videotutorials referits als entorns virtuals d'aprenentatge i webinars formatius.

També s'ha engegat l'acció "Claustres oberts" per recollir accions específiques que els centres educatius han estan duent a terme en aquesta situació excepcional per acompanyar al seu alumnat i a les seves famílies. Aquestes accions estaran disponibles en forma de webinar al canal de Youtube de "Centres en línia".



Accés en obert dels materials de l'IOC

L'Institut Obert de Catalunya ha posat a disposició dels centres educatius i de l'alumnat els materials referents a Batxillerat i a la formació per a l'obtenció del graduat de secundària (GESO) en obert per a qualsevol usuari. Respecte als continguts per a Batxillerat, hi ha 29 cursos Moodle, un per a cada assignatura. Aquests cursos contenen materials d'estudi i alguna activitat autocorrectiva.

Els cursos Moodle de GESO són 12, un per cada mòdul, i s'oferiran al tercer trimestre. Els cursos estan adreçats als professors de Centres de Formació d'Adults (CFA) que, passada la Setmana Santa, han de començar la seva docència de manera virtual. Contenen tant els materials d'estudi com les activitats que s'hi poden fer, i s'han incorporat de manera automàtica als espais Moodle dels CFA perquè se'n pugui fer un ús directe.