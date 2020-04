Preocupació als centres per intentar garantir al màxim la igualtat d'oportunitats entre els alumnes

L' IE Barnola d'Avinyó, juntament amb el departament d'Educació, ha treballat aquestes darreres setmanes per evitar una bretxa digital i assegurar que tot l'alumnat pugui seguir el curs en un entorn virtual. És una preocupació generalitzada entre els centres.

L' escola Pia de Moià ha contactat amb totes les famílies per saber de què disposa cadascuna, amb la idea de proporcionar una tauleta o un ordinador a qui no en tingui, i a l'hora s'estan fent gestions per intentar aconseguir una connexió wifi per a tothom.

Per la seva banda, l'institut Moianès no ha tingut grans dificultats perquè l'alumnat disposi de recursos informàtics perquè tal com explica la seva directora, Laura López, «tenim la sort que encara mantenim el programa 1x1, de manera que tots tenen ordinador i això és molt important per l'equitat». A més, els alumnes estan «molt acostumats» a fer servir eines digitals i treballar en entorns virtuals.

La qüestió de la bretxa digital tampoc no hauria de ser un gran impediment a l' escola Montserrat de Sant Vicenç, «on hi ha pocs alumnes sense connexió de wifi o sense ordinador», s'intentarà que totes les famílies en puguin disposar i «se'ls facilitarà les eines necessàries», diu Mauriz, ja sigui a través de la Generalitat, de l'Ajuntament o de la mateixa escola, que podria proporcionar ordinadors portàtils als alumnes que no en tinguin.