L'escola a casa

Els primers dies tots vam recórrer a les habilitats personals per proposar activitats amb els nostres fills i filles, cuinar, fer treballs manuals, però després de dues setmanes ja se'ns començaven a esgotar les idees. Des de les escoles han començat també a enviar-nos diferents propostes per treballar a casa. Hi ha hagut debat a les xarxes, sobre la necessitat de fer deures, de continuar amb l'activitat escolar a casa o de viure el moment sense més. Nosaltres volem aportar una tercera via, simplement perquè tothom tingui dret a decidir què creu que és el millor per als seus fills i filles amb més opcions per triar. Totes seran vàlides si són les que nosaltres hem triat i hi som per acompanyar-los.

Nosaltres creiem que és important aprofitar aquests dies per reforçar les habilitats necessàries per a l'aprenentatge. El que molts estudis han demostrat que són la clau que vincula l'èxit escolar i el reforç familiar. L'adquisició de coneixements és important, però aquests es poden donar quan cada infant els necessiti d'una manera més significativa i, per tant, eficient. Potser no tots els pares i mares sabem acompanyar en les tasques escolars els nostres fills i filles. Si el nen fa segon, potser encara, però quan ja tenen 10 o 12 anys la cosa es complica. Què podem fer, doncs? Podem reforçar o treballar les habilitats de planificació, autoorganització, seqüenciació de tasques, autoresponsabilitat. Planificar els menús de la setmana, seqüenciar la llista de la compra que necessitem per poder anar només una vegada a comprar. Poden planificar la seva setmana o el seu dia. Podem valorar amb ells com ha anat el compliment dels seus plans i per què els han assolit o no. Podem repartir-nos tasques de casa i que siguin responsabilitat de cadascú, i no fer-les nosaltres si ells no les han fet. Veure què passa si no hem rentat la roba... Podem treballar també habilitats necessàries per a l'aprenentatge com la concentració, fent un trencaclosques o fent ioga. Podem aprendre a controlar els nostres estats d'ànims i com passar de l'excitació del joc a la relaxació d'un conte, i adonar-nos de com estem físicament i mentalment i de què hem de fer per poder controlar-ho nosaltres i triar com estar en cada moment. Podem aprofitar-ho per estimular la seva capacitat de preguntar-se, d'investigar, de saber... sovint els imposem uns horaris tan plens d'activitats, on tot està pautat, i on sempre hi ha un adult que els diu què han de fer, que no saben preguntar-se.

Per aprendre, cal primer voler aprendre, necessitar saber alguna cosa perquè tens curiositat, desperteu en els vostres fills i filles la curiositat per aprendre i aprofiteu-ho vosaltres també. I ho podem fer a partir de preguntar-nos qualsevol cosa de casa, ens adonarem de quantes coses no sabem, i si mirem per la finestra.... com poden volar els ocells? I els avions? Per què surt el sol cada dia?