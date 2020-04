Les llars d'infants catalanes alerten que no podran sobreviure dos mesos més en les actuals condicions

Les escoles bressol de Catalunya creuen que no podran subsistir més de dos mesos en les actuals condicions de confinament. Així es desprèn de l'enquesta que l'Associació Catalana de Llars d'Infants ha difós entre les escoles associades, de la qual també es desprèn que tots els centres ha utilitzat el mecanisme inicial de l'ERTO entre els seus col·laboradors per fer front a la crisi. Ara, el temor que es manifesta és que no es puguin recuperar les plantilles i que els centres no puguin obrir si aquesta situació s'allarga sense que l'administració hi destini ajuts extraordinaris per fer-hi front. A Catalunya hi ha un total de 529 llars d'infants privades, on treballen gairebé 6.000 professionals que eduquen i tenen cura d'uns 30.000 infants.

En paraules de Mireia Català, portaveu de l'entitat, "la situació és de la màxima gravetat i exigim als governs, al català i l'espanyol, que es posin en marxa mesures urgents de suport a les llars d'infants per evitar que la situació, que a hores d'ara és molt greu, esdevingui irrecuperable".

Català denuncia que, ni abans ni després de la suspensió de l'activitat educativa arran del confinament, no han tingut cap comunicació formal, "ni tan sols informal", per part del Departament d'Educació. "Ens han tractat com si no existíssim i ens han demostrat que no tenen cap consideració, ja no només pels centres, sinó tampoc per les famílies i, el que encara és més greu, pels 30.000 infants dels quals tenim cura". No obstant això, aquest dimecres es reuniran amb el conseller d'Educació, Josep Bargalló.

"La nostra situació és molt difícil i molts projectes educatius es poden veure seriosament compromesos en el futur més immediat per la manca d'ingressos. Si això passa, el dany per a l'educació infantil a Catalunya serà molt gran. Per això, exigim, a l'administració catalana i també al govern de l'Estat, que s'habilitin mesures urgents de suport a les escoles infantils perquè això no passi", diu Català.

L'Associació Catalana de Llars d'Infants demana a l'executiu català que es facin efectives les subvencions ja atorgades del curs 2018-2019, pendents de pagament i que suposen gairebé 3 milions d'euros. D'igual manera, exigeixen la tramitació per la via d'urgència de les que corresponen al curs 2019-2020, d'un import similar, i el seu abonament també per la via d'urgència. Amb tot, només el 40 % de les llars d'infants catalanes poden acollir-se a les subvencions, amb la qual cosa són necessàries més mesures que facin viable la continuïtat dels centres privats.

Entre aquestes, Mireia Català assenyala un paquet de mesures que seria imprescindible que comencessin a articular-se per evitar situacions de no retorn: "les línies de crèdit avalades per l'Estat són necessàries, però les llars d'infants no estan en condicions de fer més gran la pilota del deute. Necessitem que s'estudiï la condonació temporal d'algunes obligacions tributàries i que, quan es normalitzi la situació, puguem recuperar els nostres professionals, molts d'ells afectats pels ERTO, a través d'ajudes i bonificacions a la contractació".

Pel que fa referència a l'executiu català, la portaveu de l'Associació Catalana de Llars d'Infants exigeix que la Generalitat articuli de manera extraordinària un ajut directe per alumne amb caràcter universal, del qual puguin beneficiar-se totes les llars d'infants sense excepció i que l'Institut Català de Finances també obri una línia de crèdits tous dels quals puguin beneficiar-se els centres educatius.

Més enllà de les mesures, Mireia Català creu que totes aquestes mesures han d'anar acompanyades del "respecte que fins ara no han tingut" cap a aquests centres. "No pot ser que les llars d'infants haguem d'estar pendents del telenotícies per assabentar-nos de les decisions que es van prenent. Tenim cura i som baules imprescindibles en l'educació i creixement de 30.000 nens i nenes catalanes. Som part del sistema educatiu d'aquest país i mereixem que ens tractin com a tal. Fins ara, el Departament d'Educació ha demostrat que no té per res en compte, no només les escoles infantils, sinó tampoc les famílies que hi confien i els xiquets i xiquetes dels quals se'ns confia l'educació en els tres primers anys de vida".

L'Associació Catalana de Llars d'Infants ha volgut destacar el compromís demostrat per les famílies d'aquests centres en una situació tan complicada. "Cada llar d'infants, atenent a les seves particularitats, ha establert la complicitat necessària amb les famílies del seu alumnat perquè, en la mesura del possible, segueixin col·laborant amb el manteniment dels nostres centres mentre duri aquesta situació. Són moments difícils per a tothom, però la relació afectiva que famílies i llars d'infants tenen construïda ajuda que moltes famílies mantinguin el seu compromís econòmic amb la llar d'infants del seu fill. Els volem donar les gràcies", assenyala Mireia Català.