Alumnes de l'Escola Montserrat creen una plataforma perquè les botigues puguin vendre on-line

Alumnes del cicle formatiu de Màrqueting i publicitat de l'Escola Montserrat de Sant Vicenç de Castellet han posat en marxa la plataforma Manresa Connecta amb l'objectiu de donar servei als comerços que han hagut de tancar temporalment les seves portes a causa del Covid-19. Manresaconnecta.com és un portal on-line que agrupa diversos comerços del territori perquè hi puguin vendre els seus productes i reduir l'estoc acumulat.

Manresa Connecta està pensat, especialment, per a aquells establiments que no disposaven de botiga on-line. Segons els alumnes de Màrqueting i publicitat, "buscàvem una manera ràpida i eficaç perquè els comerços poguessin continuar venent". A més de crear i gestionar el portal, els alumnes també ofereixen sessions de fotografia de producte per pujar a la pàgina web. Els diners que els alumnes ingressin per aquest servei aniran destinats al viatge de final de curs.

Es pot seguir @manresaconnecta a Instagram o contactar-hi a través de l'adreça de correu electrònic info@manresaconnecta.com

Manresa Connecta està inclòs dins el projecte "Provoca'ns" que s'està duent a terme aquest curs al cicle de Grau Superior de Màrqueting i publicitat de l'Escola Montserrat, que té per objectiu aconseguir que els alumnes treballin amb diferents projectes i clients reals i així puguin consolidar la seva experiència professional.