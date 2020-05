Rutines psicològiques perquè els nens se'n vagin feliços al llit: quatre exercicis

Els nens són les persones més sensibles a les rutines. Determinen el seu nivell de satisfacció o el seu estat d'ànim en moments puntuals o al llarg de tot el dia. Podem observar quan som fora de casa i es retarda l'hora de dormir o menjar com el seu estat d'ànim està més irritable. I és que solem sobretot fixar-nos en els moments en què empitjora, sense ser plenament conscients que hi ha altres elements que directament els fan estar millor. La rutina que segueixen en vacances, de fet, fa que tinguin més energia i bon humor. D'aquesta forma, hi haurà determinats elements que nosaltres podrem convertir en habituals perquè el seu estat d'ànim millori i es trobin millor cada dia.

Les coses que fem que giren entorn del nostre son no només determinen com dormim, sinó que en podem veure la influència l'endemà. Si això no és puntual, sinó que es converteix en rutina, aquest estat d'ànim també es repetirà amb més facilitat. Podem aplicar nous hàbits quan ens n'anem a dormir i així anar sentint com la nostra sensació de benestar augmenta. Això podem aplicar-ho directament als nostres fills i veure com des del primer dia se senten millor, cosa que també repercutirà en el nostre estat d'ànim.

Hàbits per dormir



L'estat d'ànim d'un nen és molt sensible a tot canvi, ja que senten que no tenen control sobre el que els passa i tampoc arriben a entendre-ho. Perquè estiguin bé, necessiten una rutina que els faci veure que el món és segur. Així, les seves emocions són més estables i tendeixen amb més facilitat cap al pol positiu. Les rutines que aquí solem establir són sobretot físiques, com l'hora del bany o el menjar, però podem caure en l'error d'afegir-hi elements de caràcter psicològic. Aquestes rutines, per tant, poden i han de ser també emocionals.

Els següents exercicis per abans de dormir faran que els nostres fills vegin com augmenta el seu benestar i la seva fortalesa psicològica:

1. Agraïment

Aquest exercici ens ajuda a canviar el focus dels aspectes negatius, aquells amb els quals el cervell té una afinitat més gran, cap a elements positius de la nostra vida. Consisteix a fer una llista mental amb els petits de diversos elements, en aquest cas tres, pels quals sentin agraïts, com el fet d'haver estat de vacances, tenir una casa o les pintures que els vam regalar l'altre dia.

2. Què m'agrada de mi

Aquesta rutina va dirigida a enfortir l'autoestima dels més petits. Podem fer una llista, també de tres elements diaris, sobre aspectes físics i de personalitat que ens agradin de nosaltres mateixos. S'ha de posar èmfasi sempre en el positiu, deixant de banda les ocurrències negatives que tinguin.

3. Què he fet avui

Per dur a terme aquest exercici, hem de parlar amb el nostre fill o amb la nostra filla sobre les coses que hagi fet durant el dia. És una rutina que ens ancora en el present i l'elaboració mental del dia.

4. Què m'ha agradat del dia

Què és el que més ens ha agradat del dia? Què ha sigut la cosa més increïble? Amb aquest exercici tanquem la rutina i deixem un bon sabor de boca als nostres fills.

Dur a terme rutines abans de dormir, ja ficats al llit, ens fa enfortir els vincles i poder tenir un temps de qualitat amb els més petits. No sempre durant el dia tenim temps de fer-ho i podem aprofitar en aquest moment. Els beneficis seran per a tothom i són hàbits molt fàcils d'aplicar.