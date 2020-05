MANUALITATS | Com fer avionets de fusta

Aquests avions amb pals de fusta són molt fàcils de fer pels nens. No us semblen divertits? Amb reminiscències dels avions antics... i a més, es poden decorar i pintar com vulgueu.

Materials:

Palets de fusta grans

Palets de fusta petits (aproximadament la meitat de la mida dels grans). Si no els trobeu, talleu els grans.

Petites boles de fusta

Rotuladors

Pintures

Washi-tapes

Cola o pistola de silicona

Pinces d'estendre roba

Cada avió necessita:

2 palets grans, 2 petits, 1 pinça, 1 boleta

Passos a seguir:

Pas 1. Pinta, bé amb pintura o amb rotuladors la pinça que conformarà l'estructura del nostre avió. Pots escollir els colors que més t'agradin!.

Pas 2. Ara, fes el mateix, amb els pals grans (que seran les ales) i els pals petits (que seran la cua i la hèlix).

Pas 3. Poseu una gota de cola al mig dels 2 palets grans i enganxeu la pinça entre ells justament per la meitat, tal i com indica la imatge. Si preferiu fer servir la pistola de silicona, com sempre, aneu amb cura de no cremar-vos (podeu demanar ajuda a un adult).

Pas 4. Ara procedirem a fer l'hèlix de l'avió, tot agafant l'altre palet petit, al que prèviament li hauràs colat la boleta. Quan estigui seca, enganxa-ho tot a la part del davant, com et mostrem.

Pas 5. Per últim, li toca el torn a la cua.

Un cop s'hagi assecat tota la cola, ja ho tindràs llest per començar a jugar. Les varietats són moltes. En comptes de pintar, també pots enganxar papers decoratius o washi-tapes... tot depèn de la teva imaginació!.