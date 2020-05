21 alumnes de la Catalunya central arriben a la final del concurs literari «AMIC-ficcions»

La dotzena edició del concurs literari AMIC-Ficcions ha presentat ja el seu llistat de finalistes. De les més de 1.500 històries publicades durant el termini del concurs, el jurat, format per persones vinculades al món literari i de l'educació, ha seleccionat 16 relats de 21 joves del Baix Llobregat, d'entre els 332 alumnes de 20 centres educatius que s'han presentat en aquest territori.

En total, s'han seleccionat 172 grups finalistes: 109 de Catalunya i Catalunya Nord (155 joves), 34 del País Valencià (59 nois i noies), 22 de les Illes Balears (27 alumnes), 5 grups de la Franja de Ponent (6 alumnes) i 2 d'Andorra (5 joves).

El concurs literari juvenil AMIC-Ficcions, l'aventura de crear històries, va tancar la dotzena edició el passat 31 de març amb una participació de 3.660 alumnes de 277 centres educatius diferents. Aquests joves, d'entre 14 i 18 anys, provenen de Catalunya (2.415), País Valencià (701), les Illes Balears (462), la Franja de Ponent (63), Andorra (14), Catalunya Nord (4) i altres territoris (1).

Els lliuraments de premis està previst que es realitzin durant el mes de juny, però encara falta determinar el format d'aquests actes. A partir de com evolucioni la crisi sanitària del coronavirus i el pla estatal de transició cap a la normalitat, l'organització d'AMIC-Ficcions definirà quan i com es desenvoluparan els respectius actes de lliuraments de premis.

Enguany, el premi per a la millor història serà un iPhone o una PlayStation per a cada membre del grup guanyador, i la segona millor història es guardonarà amb un smartphone també per a cada integrant de l'equip. Els premis territorials, per a les millors històries de cada vegueria, rebran un smartphone o uns auriculars sense fil. Per últim, es premiarà al professor/a més motivador/a de cada territori, que serà guardonat amb una estada de 2 dies per a 2 persones amb sopars i/o esmorzars inclosos.

Llistat de finalistes de la Catalunya Central (21 finalistes / 16 grups)

Grup bernattorreblanca de l'IES Gerbert d'Aurillac de Sant Fruitós del Bages

Grup Xavillem de l'IES Moianès de Moià

Grup Emma C.C de l'Escola Sagrats Cors Torelló de Torelló

Grup èricalópez de l'IES Pere Barnils de Centelles

Grup Andrea Gil del Col·legi Escorial Vic de Vic

Grup Arcaic del Col·legi Mestral de Jorba

Grup Bruna Roura de l' Escola Sagrats Cors Torelló de Torelló

Grup JoviatAFranz de l'Escola Joviat (ESO) de Manresa

Grup JanRoquer del Col·legi Escorial Vic de Vic

Grup Egagròpila del Col·legi Mestral de Jorba

Grup Estherebale de l'IES Pere Fontdevila de Gironella

Grup AMNúriaDongjun de L' Ave María Col·legi de Manresa

Grup cafe del Col·legi Escorial Vic de Vic

Grup isaacfmar del Col·legi Sant Miquel dels Sants de Vic

Grup LaSALLEManresa1 de La Salle Manresa de Manresa

Grup ariba de l'IES Carles Vallbona de Jorba