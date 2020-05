Reduir les aules a 15 alumnes, la proposta de l'Estat si el curs vinent encara no hi ha vacuna contra la Covid-19

La ministra d'Educació i Formació Professional, Isabel Celaá, considera que les classes hauran de reduir el nombre d'alumnes a la meitat el proper curs 2020-2021, amb un màxim de 15 per aula, si abans no arriba la vacuna contra el coronavirus . En aquest supòsit, caldria compaginar, a més, la docència presencial amb la telemàtica.

Celaá ho assegura en una entrevista al diari '20 Minuts 'recollida per Europa Press. "És en el que estem treballant per al curs 20-21. Si no hi ha un remei [per a la Covid-19], els centres hauran d'estar a la meitat de la seva capacitat. Això obliga que una part d'alumnes estiguin treballant presencialment i una altra part, telemàticament", segons la ministra.

Aquesta mesura que Celaá aventura per després d'estiu està ja prevista en el pla de desescalada del Govern espanyol per a la inèdita 'tornada a l'escola' del final d'aquest curs per a estudiants de determinats cursos.

En concret, a la fase 2 de desescalada, prevista per a finals de maig, s'estableix que els estudiants de segon curs de Batxillerat i quart de Secundària puguin tornar als instituts a rebre classes de repàs, però totes les classes que tinguessin més de 15 alumnes hauran de reduir-se a la meitat per mantenir una distància entre pupitres que eviti contagis.

A més, Celaá ha avançat la possibilitat que s'estableixin torns esglaonats per acudir a classe a partir de setembre. "Si parlem, per posar una xifra, de tres milions de nens a Primària, que van a l'escola acompanyats per un adult, imaginem el moviment que es produeix. A més, si tots els nens hi van a la vegada no podrem salvaguardar la distància obligada" , ha exposat.

"Fins que no tinguem un remei o una vacuna, l'única eina per combatre el virus és el confinament. No podem posar en risc tot el que s'ha avançat", afirma Celaá en l'entrevista on també avança que el proper curs arrencarà amb un repàs dels continguts que corresponien a aquest tercer trimestre que milions d'estudiants han seguit a distància des de casa pel confinament.