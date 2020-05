L'Escola Patrocini de Cardona presenta una exposició dedicada a la conservació dels mars i oceans

L'alumnat de l'escola del Patrocini de Cardona han treballat els "mars i oceans" com a eix transversal durant aquest curs. Amb l'objectiu de prendre consciencia de l'acumulació de residus als mars i oceans, la problemàtica que això suposa i sobretot, trobar solucions per contribuir a la frenada d'aquesta situació.

Coincidint amb la jornada de portes obertes d'enguany, i com a treball de divulgació de l'estudi que s'ha fet, s'ha presentat l'exposició "el mar comença aquí". Cada cicle educatiu s'ha encarregat d'aprofundir en una problemàtica concreta. El conjunt dels treballs permet fer-se una idea de l'afectació global de mars i oceans: la pesca massiva, l'escalfament, els químics, els plàstics... Així com les mesures que es poden prendre per posar remei a la situació actual.