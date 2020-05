La preinscripció escolar es farà del 13 al 22 de maig

La preinscripció escolar d'educació infantil, primària i ESO es farà entre el 13 i el 22 de maig, segons ha informat el Departament d'Educació. A partir del 13 es podrà fer de forma telemàtica, que es pretén que sigui majoritària, però es reservarà del 19 al 22 per fer-la presencial amb cita prèvia per a les famílies que no puguin telemàticament. Per als ensenyaments postobligatoris serà del 27 de maig al 3 de juny en el cas de batxillerat, del 2 al 8 de juny per a cicles de grau mitjà d'FP i d'arts plàstiques i del 10 al 17 de juny en el cas dels cicles de grau superior d'FP i d'arts plàstiques i disseny. Pera la preinscripció presencial es recomana que hi vagi una sola persona, amb la documentació preparada i mascareta i guants.

Educació havia demanat al govern espanyol que aixequés la prohibició de fer aquest tràmit administratiu i, segons han indicat fonts del departament, han obtingut el permís per poder tirar endavant aquest procés.

Davant de la pandèmia, Educació promou la preinscripció telemàtica i per això el tràmit es podrà fer tot online a través del portal preinscripció.gencat.cat. S'elimina així la necessitat dd presentar la sol·licitud i la documentació en paper al centre, i queda substituïda per utilitzar el formulari telemàtic i enviar la documentació necessària, ja sigui escanejada o fotografiada, mitjançant un correu a la bústia electrònica oficial del centre demanat en primera opció.

Les famílies que no disposin dels mitjans necessaris per fer-ho d'aquesta manera podran anar-hi presencialment al centre entre el l9 i el 22 de maig però demanant cita prèvia al que han escollit en primera opció. Per fer-ho, hauran de trucar per telèfon o a través d'Internet.

La cita prèvia serà accessible des dels portals de cada centre i des del web del Departament d'Educació durant les 24 hores del dia. Cada centre determinarà el seu horari d'atenció al públic i en un lloc visible dels portals inclouran la informació sobre aquest, el correu electrònic, el telèfon i l'eina de cita prèvia.

A més, davant la impossibilitat de fer les jornades de portes obertes, els centres hauran d'incloure informació a la pàgina web amb tot el detall possible de les característiques i el projecte educatiu, ja que continua la prohibició de fer aquestes visites.

En ca de preinscripció presencial, Educació ha recordat que caldrà prendre mesures de seguretat per evitar la propagació del virus i aquesta informació també estarà disponibles als webs. En línies generals, al centre hi ha d'anar el menor nombre possible de persones, "preferiblement, una sola persona", hauran d'avisar que han de portar la documentació per poder-la escanejar o fotocopiar i, si pot ser, amb la sol·licitud emplenada de casa. En cas que es faci al centre, es recomana portar el seu propi bolígraf.

D'altra banda, no podran acudir les persones de grups vulnerable o en període de confinament i per això es podrà autoritzar per escrit a una altra persona a portar la sol·licitud i la documentació.

Com ja s'havia anunciat, es farà una neteja diària dels espais, es ventilaran periòdicament les instal·lacions, s'instal·laran mampares protectores per als treballadors i hi haurà equips de protecció personal per al personal.

Els resultats de la preinscripció es podran consultar per internet: els resultats individuals des d'Estudiar a Catalunya i els llistats al web del centre però amb dades anonimitzades.

Matriculació amb cites prèvies o telemàticament

Pel que fa a la matrícula, el centre haurà de gestionar el tràmit a través de cites prèvies, utilitzant l'eina corporativa o el telèfon. També es podrà substituir la gestió presencial per a la confirmació de la matrícula i l'enviament de la documentació necessària a través d'un correu electrònic a la bústia del centre.



Els alumnes de 2n cicle d'educació infantil, primària i ESO podran formalitzar la matrícula del 13 al 17 de juliol. En el cas del primer cicle d'educació infantil, serà entre el 17 i el 23 de juny. Els alumnes de batxillerat podran fer la matrícula del 8 al 14 de juliol –els pendents de l'avaluació de setembre, del 7 al 10 de setembre i els dels cicles de grau mitjà i grau superior d'FP i d'arts plàstiques i disseny, entre l'1 i el 7 de setembre.

El procés de preinscripció als ensenyaments s'havia de fer entre el 23 de març i l'1 d'abril però la crisi sanitària del coronavirus va impedir-ho.