Videotrucades escolars: tot el que no s'aconsella fer

El Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC) i el Servei Educatiu de l'Alt Empordà del Departament d'Educació han elaborat unes recomanacions per a un ús responsable de les videotrucades en entorns educatius. Abans de començar, es proposa mantenir les mateixes normes de vestimenta i higiene que hi ha per a les classes presencials, així com no menjar i habilitar un espai reservat i amb bona il·luminació. També, no involucrar-hi més persones que les convidades pel professor. S'aconsella parlar amb un llenguatge correcte i respectuós, i com "més clar i concís millor". D'altra banda, no es poden enregistrar ni manipular imatges dels docents o dels companys per exposar-les a les xarxes socials.

En aquest cas, si es vol fer una captura de pantalla dels companys, per exemple per publicar-la en una xarxa social, cal demanar prèviament permís a tots els participants de la connexió.

Durant la videotrucada, mantenir sempre la imatge de manera que es vegi la cara de cada participant, però, alhora, tancar el micròfon quan no es tingui el torn de paraula.

Quan s'acabi la transmissió, s'aconsella informar sobre les restriccions que hi ha en relació amb el material audiovisual. Es recorda que el material educatiu que lliura el professorat pot tenir drets d'autor i que si es fa servir en altres entorns cal citar-ne l'origen. Tampoc és permès enregistrar o distorsionar un tall de veu del professor ni usar aquest material fora del context de l'aprenentatge.

La iniciativa va sorgir del Servei Educatiu de l'Alt Empordà i de la Xarxa Territorial de Cultura Digital, quan els coordinadors dels centres de la comarca van comprovar les situacions que es produïen quan, a causa del confinament, es van començar a fer classes mitjançant les videotrucades.

El Servei es va adreçar als responsables del programa eduCAC del Consell de l'Audiovisual i de manera conjunta es van redactar aquestes recomanacions. El cartell es distribuirà a les famílies i als centres educatius de l'Alt Empordà, alhora que es posa a disposició de tots els centres escolars de la resta de Catalunya.